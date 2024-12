Călin Georgescu, la urne împreună cu soția. „Am votat pentru ca binele să învingă răul, am votat pentru pace”

Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale, a fost printre primii politicieni care a votat, duminică, la alegerile parlamentare. Georgescu a declarat că și-a exercitat dreptul de vot „pentru România, pentru respect, pentru responsabilitate politică totală dedicată total neamului românesc”.

Călin Geeorgescu: „Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul”

Călin Georgescu, candidatul independent la și surprinza primului tur al alegerilor prezidențiale, a votat, la orele dimineții, la scrutinul legislativ. Călin Georgescu a votat împreună cu soția sa, la o secție de votare organizată în comuna Mogoșoaia, în județul Ilfov.

ADVERTISEMENT

„La mulţi ani România! Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul, am votat pentru pace, nu pentru război, am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală dedicată total neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat Călin Georgescu, care nu a dorit să răspundă întrebărilor presei.

Președintele AEP, apel la reprezentanții partidelor

Duminică, cele 18.968 de secții de votare pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților s-au deschis începând cu oraș 7:00, în străinătate fiind deschise 950. În diaspora, votul pentru Senat și Camera Deputaților a început de sâmbătă. Pe pagina de internet a Autorității Electorale Permenente cei interesați pot urmări în timp real prezența la vot.

ADVERTISEMENT

„La mulţi ani România, la mulţi ani poporului român în cea mai importantă zi a istoriei sale! Astăzi, la ora 7,00, toate cele 18.968 de secţii de votare şi-au deschis porţile. Până acum au votat câteva zeci de mii de cetăţeni români.

De la ora 7,00 dimineaţa şi până la numărarea buletinelor de vot, încheierea proceselor verbale de consemnare a rezultatului alegerilor, responsabilitatea desfăşurării procesului electoral în cea mai mare parte aparţine Birourilor electorale ale secţiilor de votare.

ADVERTISEMENT

Din această cauză, fac un apel la toţi preşedinţii, locţiitorii, operatorii de tabletă, la cei peste 100.000 de reprezentanţi ai partidelor politice care participă la alegeri în calitate de membri ai Birourilor secţiilor de votare să dea dovadă de maximă atenţie, responsabilitate, să respecte cu stricteţe prevederile legale, pentru că numai astfel se poate desfăşura un proces electoral corect şi care să dea încredere cetăţenilor în faptul că aceste alegeri s-au desfăşurat corect”, a transmis, duminică, președintele Autorității Electorale Permanente, .