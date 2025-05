Călin Georgescu, mesaj cu multe atacuri înainte de turul 2: ”Stăpânii sunt speriați acum pentru că sclavii își cer libertatea”

După două luni de la ultimul mesaj video de pe pagina sa de Facebook – transmis pe 11 martie odată cu respingerea definitivă de către CCR a candidaturii sale – Călin Georgescu are o nouă apariție. Ce a transmis acesta, cu doar câteva zile înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Primul mesaj al lui Călin Georgescu în campania electorală pentru turul 2

Pe 11 martie, la orele serii, . Fostul candidat la funcția supremă în stat transmitea atunci că ”sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui”.

De la acea dată până în prezent, fostul candidat nu a mai transmis niciun mesaj asemănător. Luni, 12 mai, pe pagina acestuia de apare un mesaj video de 8 minute în care Georgescu explică de ce a ales să tacă. Din nou, acesta nu pronunță deloc numele lui George Simion, cel pe care l-ar susține în finala de pe 18 mai.

În debutul clipului, Georgescu afirmă că a ales să tacă până acum ”pentru a asculta”, dar că a auzit doar ”zgomotul celor care răcnesc spre noi” și ”strigătele nesăbuite ale acelorași indivizi care ne amenință”.

”Tăcerea, așa cum știți, este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri. Dar tăcerea este uneori necesară. Așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult și pentru că, mai presus de orice, am vrut să vă ascult. În loc să vă aud pe voi, am auzit, din nou, doar zgomotul celor care răcnesc spre noi.

Se aud doar strigătele nesăbuite ale acelorași indivizi auto-intitulați elite, care ne amenință că ne dau ordine, că ne condiționează viața, gândindu-se în continuare doar la bunăstarea vieții lor.

Ei vor o viață bună pentru ei, pentru ai lor, dar nu vor o viață bună și pentru restul. Nu ne vor egali, nu au nevoie de egali. De fapt, totul este inegal în aceste momente. Dacă ar exista echilibru, atunci ciocoii nu și-ar mai permite să ne dea ordine de pe tronul lor fals și profund nemeritat. Trăim într-o falsă meritocrație în care cei nedemni primesc totul de-a gata, deși nu li se cuvine”.

Georgescu: ”Stăpânii sunt speriați acum pentru că sclavii își cer libertatea”

În aceeași înregistrare, candidatul la prezidențialele acuză: ”Stăpânii sunt speriați acum pentru că sclavii își cer libertatea. De mai bine de 8 luni, pleava cere drepturi, normalitate și respect”.

El mai susține că fiecare cerință este înăbușită, în diferite feluri, inclusiv prin forță. Georgescu a mai vorbit despre o ”falsă meritocrație” și despre lipsa de echilibru social, susținând că ”extremiștii” nu sunt cei care promovează ura, ci dimpotrivă.

”Cei care nu sunt de acord cu sistemul, sunt numiți extremiști și pleava societății. Extremiștii nu vorbesc despre pace, iubire și Dumnezeu, așa că întrebarea este cine și ce sunteți voi, cei care ne numiți așa?” continuă Georgescu, afirmând că ”în aceste zile, trăim adevărata încercare a credinței”.

În finalul mesajului său, candidatul care a câștigat alegerile de pe 24 noiembrie face un apel la solidaritate și unitate, . ”În aceste zile, puternici sunt cei care rămân drepți precum stejarul. El stă neclintit în fața furtunii, care se abate și știe că trebuie să reziste, pentru că furtunile trec și astfel el dăinuie timp de veacuri, demn și încrezător în propriile rădăcini.

Așa este și neamul nostru, puternic precum stejarul, pentru că neamul și stejarul au aceleași rădăcini sacre. Ele ne țin legați pentru totdeauna de pământul pe care îl slujim, singurul care merită slujit.

Nu oamenii trebuie slujiți, ci pământul nostru sfânt. Să dovedim în zilele care vin că suntem puternici, uniți și că suntem stăpânii propriului nostru destin. Nu ne vom pierde sufletele, nu ne vom pierde țara, ne știm rădăcinile, ne cunoaștem puterea, suntem urmașii celor demni care au luptat în fața nedreptăților, suntem urmașii celor credincioși care au biruit, chiar dacă lupta nu a fost nici ușoară și nici dreaptă”.