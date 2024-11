Călin Georgescu, mesaj pentru protestatarii din Piața Universității. Cum răspunde “valului de ură care s-a propagat împotriva unui singur om în 48 de ore”

Candidatul-surpriză devenit finalistul-surpriză al prezidențialelor a transmis marți seară mai multe mesaje îngtr-o intervenție pe rețelele de socializare, după ce în urmă cu câteva ore a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Cum răspunde Călin Georgescu “valului de ură care s-a propagat împotriva unui singur om în 48 de ore”

este victima unui val de ură în ultimele 48 de ore, nu doar împotriva sa, ci și împotriva deciziei poporului. Candidatul independent intrat live alături de soţie pe reţelele de socializare şi a criticat atât presa cât şi adversarii politici.

„Facem această intervenţie în seara aceasta pentru că constatăm cu toţii acest val de ură care s-a propagat în ultimele 48 de ore împotriva unui singur om, dar şi împotriva categoric a deciziei şi hotărârii poporului român.

Este de neimaginat ce se întâmplă şi sigur că asta nu face decât să încerce doar dezbinarea noastră şi vă rog pe toţi să fiţi puternici, aşa cum am plecat împreună, să fim uniţi, să fim curajoşi pentru că tot ce am făcut am făcut doar spre binele nostru şi al neamului românesc”, a transmis Călin Georgescu.

Mesaj pentru protestatarii din Piața Universității

Acesta a mai afirmat că se încearcă manipularea tinerilor să iasă în stradă. El le-a transmis protestatarilor că este tată de băieți și are o familie puternică, unită, alături de care a promovat doar iubirea.

„Ceea ce observ este manipularea în special a tinerilor de a ieşi în stradă şi le spun tuturor tinerilor indiferent unde se află acum, la Timişoara sau în Bucureşti sau ceea am văzut că iar se doreşte pe la Cluj sau prin alte locuri, dragii mei, sunt tată de băieţi, am trei băieţi, suntem o familie puternică, unită şi care nu am promovat decât iubirea.

Nu vă lăsaţi manipulaţi de aceste lucruri legate de faptul că noi am vrea să distrugem democraţia sau alte lucruri de acest gen. Din contră democraţia este modul în care se ascultă părerile tuturor. Şi astăzi am văzut că nu se doreşte să se asculte şi părerile noastre”, a mai declarat Georgescu.

”Sunt pro european”

Călin Georgescu a dezmințit și a mai adăugat că nu este legionar şi nici antisemit.

„Nu am dorit decât binele, nu am nicio legătură în tot ceea ce spune cu Rusia. Sunt român, în primul rând, nu am legătură şi nu sunt legionar, nu am legătură şi nu sunt în primul rând antisemit, nu am legătură cu nimic din ceea înseamnă sistemul oligarhic sau alte lucruri de acest gen.

Nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă a opri lucrurile de bază în România, ci din contră trebuie deschise toate cărările pentru a ne dezvolta economic, a fi deschisă agricultura, industria, tot ce înseamnă locurile de muncă, tot ce înseamnă să fim uniţi, să deschidem şcolile, să nu mai tăiem pădurile, să avem o instituţie de sănătate extrem de puternică.

Sunt pro-european. Am lucrat în toate sistemele importante, dar putem să ne impunem punctul de vedere. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu”, a mai afirmat Călin Georgescu.

O luptă a ”Arhanghelului Mihail cu Satana”

Candidatul independent a făcut pe parcursul live-ului mai multe referiri la religie şi a mai afirmat că „realitatea este” că se duce o luptă a „Arhanghelului Mihail cu Satana” în momentul în care vorbea despre adversarii politici.

„Astăzi se duce o luptă între bine şi rău. Este lupta Arhanghelului Mihail cu Satana. Asta este realitatea. Şi sub acest aspect, practic, noi am stricat prin votul poporului roman maşinăria de partid şi asta este foarte limpede.

Nu se dorește să se asculte și părerile noastre. Cele două partide, PNL și PSD, au fost înlăturate. Balaurul are mai multe capete. Partidul se apără prin sistem şi de aceea vă spun fiţi curajoşi, fiţi drepţi.

Ideea centrală, aprigă, ce a traversat ca o coloană vertebrală tot ceea ce am făcut este fiecare om este liber să aleagă. Orice! Nu putem şi societatea nu poate să impună(…) indiferent că vorbim de educaţie, scoală, vaccin sau transport (…) fiecare are libertatea să aleagă. De aceea am propus democraţia participativă”, a mai susținut Călin Georgescu.

Reamintim faptul că Arhanghelul Mihail este unul dintre simbolurile religioase folosite de mișcarea legionară din România, organizația fondată de Corneliu Zelea Codreanu purtând numele Legiunea Arhanghelului Mihail.