Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”

Călin Georgescu nu s-a retras din viața politică și își dorește mai mult ca niciodată să ajungă la putere, aceasta este concluzia discuțiilor pe care FANATIK le-a avut cu apropiații politicianului. Aceștia au recunoscut că nu știu care sunt planurile acestuia, dacă vrea să provoace alegeri anticipate sau așteaptă alegerile parlamentare la termen din 2028, sau pe cele pentru Cotroceni, din 2029/2030.

Ce pregătește Călin Georgescu: „A candidat ca outsider, va candida sigur și ca mare favorit”

Călin Georgescu a revenit în atenția publică în luna august printr-o apariție care amintea de campania sa electorală de la sfârșitul anului 2024. El a încercat atunci să pozeze într-un rol de Mesia, , localitate inundată la acel moment din județul Suceava. El a părut că participă la repararea caselor oamenilor și este gata să le ofere cuvinte de alinare celor care au rămas fără locuințe

Pentru a ajunge premier la Palatul Victoria sau președinte la Palatul Cotroceni, , de Mesia politic, ne-au confirmat multiple surse care sunt sau au fost în anturajul fostului candidat la Cotroceni.

Asta, deși acesta a publicat pe 26 mai un mesaj video pe paginile sale de socializare din care se înțelegea că renunță la viața politică.

„Călin Georgescu nu este un om care renunță. El a candidat și ca outsider, când nu era favorit. Nu cred că va renunța la politică acum, când este favorit și când are aproape 50% din intenții de vot. Nu cred că se va retrage vreodată din politică. Îi place, i se potrivește”, ne-a declarat un apropiat al acestuia la alegerile din toamna anului trecut. Ne-a rugat să nu-i publicăm numele pentru că nu are acordul lui Călin Georgescu de a vorbi despre acesta.

„Nu am mai ținut așa bine legătura cu el. El este un om retras în anumite momente, apoi revine cu energie și carisma lui”, l-a mai lăudat acesta.

Rolul de Mesia

Când l-am întrebat dacă fostul candidat la prezidențiale își creează o imagine de Mesia, de salvator al României, acesta nu ne-a răspuns, dar a zâmbit. „Îi place, chiar se vede ca un salvator, poate și este”, ne-a mai spus acesta.

„Mesia” provine din ebraicul Mashiah („Unsul”) și desemnează, în tradiția iudaică și creștină, salvatorul trimis de Dumnezeu pentru a aduce mântuirea poporului. În sens figurat, desemnează un lider perceput ca eliberator sau reformator providențial.

L-am întrebat pe apropiatul lui Călin Georgescu despre imaginea de Mesia pe care și-o construiește fostul candidat, tocmai plecând de la prezența sa de salvator din 1 august, din orașul Broșteni, județul Suceava.

Am mai stat de vorbă în această săptămână cu un alt lider suveranist, parlamentar, care îl susține pe Călin Georgescu.

„Nu, eu nu cred că el va renunța la politică. Asta este menirea lui: să conducă și să salveze România. Eu așa o văd, eu așa știu”, ne-a declarat acesta, tot cu rugămintea să nu-i publicăm numele pentru că nu are acordul acestuia.

Prima prezență de salvator din 2025, la Broșteni

Îmbrăcat lejer, dar atent pregătit pentru presă, pe care o anunțase cu o zi înainte că va merge în zona inundată, așa a apărut la Broșteni pe 1 august. A oferit câteva declarații despre „nevoia de solidaritate națională” și a distribuit pachete cu alimente și apă, pozând alături de localnici afectați.

Potrivit martorilor, gesturile au fost mai degrabă simbolice – câteva zeci de pachete, câteva minute petrecute printre sinistrați – dar extrem de bine documentate fotografic și video.

În imaginile distribuite ulterior pe rețelele sale, Georgescu apare sprijinindu-se pe umerii oamenilor, ținând copii în brațe, transmițând mesaje de „unitate” și „redresare morală a României”.

Tăcerea

Am încercat să obținem o reacție directă de la Călin Georgescu. Acesta nu ne-a răspuns la mesaje și nici apropiații săi nu au dorit să ne ajute să intrăm în contact cu acesta. Au refuzat să ne răspundă în orice fel la mesaje.

Nici George Simion, președintele AUR, partenerul electoral al lui Călin Georgescu, prezent și el la Broșteni, nu a dorit să ne răspundă la întrebările legate de tactica electorală pe care o adoptă fostul candidat la Cotroceni.

„Nu știu ce va face, nu am vorbit cu dânsul și nu vreau să umblu cu presupuneri. Nu, nu am avut niciun dialog”, ne-a transmis Claudiu Târziu, fostul lider al AUR. Acesta a plecat din partidul condus de Simion și a lansat, în iunie, oficial Acțiunea Conservatoare.

Promisiunea și problemele juridice

În primăvara acestui an, pe 26 mai, Călin Georgescu anunța, cu un aer grav, că se retrage din viața politică, invocând „degradarea morală a clasei politice” și „nevoia unei pauze pentru reflecție personală”. Mesajul a fost interpretat de unii ca un gest de onoare, iar de alții ca o manevră tactică, menită să evite expunerea într-o perioadă complicată juridic și mediatic.

Reapariția lui Călin Georgescu în spațiul public vine și pe fondul unor probleme juridice majore. Acesta a fost pus sub acuzare, pe 4 august, într-un dosar penal în care Georgescu este acum inculpat pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, procurorul de caz a dispus această modificare în cadrul anchetei care vizează și alte persoane, între care mercenari din gruparea condusă de Horațiu Potra.

Rolul de „Mesia”, un scenariu repetat

Strategia nu este nouă pentru Călin Georgescu. Și în 2024, când a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, a reușit să se poziționeze în ochii unei părți a electoratului drept un fel de salvator național.

Campania sa de atunci s-a bazat pe o combinație de discurs anti-sistem, apel la valori tradiționale și apariții în contexte de criză – de la proteste la momente de tragedie colectivă.

Așa cum a făcut atunci, și acum, la Broșteni, a folosit un eveniment dramatic pentru a interpreta rolul de lider providențial, aproape mesianic, capabil să ofere nu doar soluții, ci și speranță. În ochii celor care îl sprijină, aceste apariții îl confirmă drept un om „ales” pentru a conduce România.