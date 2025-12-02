Călin Georgescu nu susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Aș insulta românii al cărui vot a fost furat”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Călin Georgescu nu susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei

ADVERTISEMENT

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a făcut un anunț tranșant marți, chiar de pe treptele secției de poliție din Buftea. Aflat sub control judiciar, politicianul s-a dus să semneze, iar în fața instituției a declarat că nu va sprijini niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei care au loc duminică, pe 7 decembrie.

Călin Georgescu nu susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei

Călin Georgescu a spus clar că refuză să valideze acest scrutin fiind de părere că alegerile prezidențiale de anul trecut, care au fost anulate, au reprezentat un furt istoric. El crede că, atâta timp cât vinovații pentru acea situație nu sunt pedepsiți penal, orice alte alegeri sunt inutile și riscă să fie fraudate din nou.

ADVERTISEMENT

„Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie.Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, nici unul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta.

De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, spus Călin Georgescu.

ADVERTISEMENT

, actuala candidată pentru Primăria Capitalei, susținută de AUR, prezentată ca fiind din zona suveranistă. „Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai, este imposibil”, a mai declarat Georgescu, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea. vor avea loc duminică, 7 decembrie, 2025. Pe primele locuri, conform sondajelor, se bat primarii Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.