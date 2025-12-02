News

Călin Georgescu nu susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Aș insulta românii al cărui vot a fost furat”

Călin Georgescu a spus clar că nu va susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Care este motivul și ce spune despre scrutinul electoral.
Mădălina Cristea
02.12.2025 | 13:38
Calin Georgescu nu sustine niciun candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei As insulta romanii al carui vot a fost furat
Călin Georgescu a decis că nu va susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune fostul candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Colaj Fanatik
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a făcut un anunț tranșant marți, chiar de pe treptele secției de poliție din Buftea. Aflat sub control judiciar, politicianul s-a dus să semneze, iar în fața instituției a declarat că nu va sprijini niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei care au loc duminică, pe 7 decembrie.

Călin Georgescu nu susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei

Călin Georgescu a spus clar că refuză să valideze acest scrutin fiind de părere că alegerile prezidențiale de anul trecut, care au fost anulate, au reprezentat un furt istoric. El crede că, atâta timp cât vinovații pentru acea situație nu sunt pedepsiți penal, orice alte alegeri sunt inutile și riscă să fie fraudate din nou.

„Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie.Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, nici unul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta. 

De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, spus Călin Georgescu.

Aceasta este o lovitură pentru Anca Alexandrescu, actuala candidată pentru Primăria Capitalei, susținută de AUR, prezentată ca fiind din zona suveranistă. „Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai, este imposibil”,  a mai declarat Georgescu, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea. Alegerile locale parțiale din București vor avea loc duminică, 7 decembrie, 2025. Pe primele locuri, conform sondajelor, se bat primarii Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
