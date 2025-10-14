Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra

Călin Georgescu a fost prezent la Iași, la pelerinajul de Sfânta Parascheva, însoțit de unul dintre oamenii de încredere ai mercenarului Horațiu Potra, reținut în Dubai.

ADVERTISEMENT

Mercenarul Marin Burcea i-a stabilit lui Călin Georgescu o întâlnire cu Ambasadorul Arabiei Saudite

Călin Georgescu nu a renunțat la , în ciuda faptului că gruparea de mercenari a ajuns în atenția Parchetului General, în dosarul de lovitură de stat. Marți, Călin Georgescu și-a făcut apariția la liturghia prilejuită de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, de la Iași, însoțit de Marin Burcea, supranumit ”Sniperul din Legiunea Străină”.

Marin Burcea, șofer și bodyguard al lui Călin Georgescu, nu l-a părăsit pe liderul suveranist nici după ce a fost chemat la Parchetul General pentru a da declarații în dosarul șefului său. Burcea a ales să colaboreze cu procurorii, cărora le-a povestit despre întâlnirile de taine dintre Călin Georgescu, Horațiu Potra și Eugen Sechila. De asemenea, fostul luptător din Legiunea Străină le-a dezvăluit anchetatorilor că a aranjat o întâlnire între Călin Georgescu și ambasadorul Arabiei Saudite la București, în ianuarie 2025.

ADVERTISEMENT

Cu toate că datele din dosar indică un rol activ pe care Burcea l-a avut în , procurorii nu l-au pus sub acuzare ci i-au acordat doar statutul de martor.

Procuror: ”Burcea, apropiat al lui Eugen Sechila și Horațiu Potra”

”În același registru al legăturilor strânse dintre persoanele aflate în cercul relațional al inculpaților Potra Horațiu și Georgescu Călin se regăsesc și elementele relevate de materialul probator care îl vizează pe martorul Burcea Marin.

ADVERTISEMENT

Cu privire la Burcea Marin, fost luptător în Legiunea Străină Franceză, a rezultat faptul că acesta este aghiotant al lui Georgescu Călin, conducător auto al acestuia și coordonator al dispozitivului de protecție format din foști luptători ai Legiunii Străine Franceze.

ADVERTISEMENT

Burcea Marin este un apropiat al numiților Sechila Eugen Ionuț și Potra Horațiu. În calitățile mai sus menționate, Burcea Marin avea, printre altele, și rolul de a mijloci transmiterea de mesaje între Georgescu Călin și alte persoane”, se arată în rechizitoriul consultat de FANATIK.

”Sniperul din Legiunea Străină”, bodyguard ”voluntar” pentru Călin Georgescu

Fost mercenar în Congo, Marin Burcea le-a spus procurorilor că îl păzea voluntar pe Călin Georgescu, însă tot el era cel care achita salariile unora din gărzile fostului candidat. Procurorii mai spun că acesta s-a întâlnit cu Horațiu Potra în seara zilei de 23 decembrie 2024, că a ”convenit cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite la București o întrevedere cu Georgescu Călin” și că se deplasa prin țară pentru a discuta cu organizatorii manifestațiilor publice din ianuarie 2025.

ADVERTISEMENT

”La data de 26 februarie 2025 a fost audiat martorul Burcea Marin, care a declarat că în perioada 2014-2019, a fost angajat în Legiunea Străină și că pe Georgescu Călin l-a cunoscut în octombrie 2023, prin intermediul lui Sechila Eugen, asigurându-i, în mod voluntar, paza începând cu luna septembrie 2024.

Martorul a mai precizat că îl cunoaște pe Potra Horațiu din anul 2023 și că a lucrat pentru societatea acestuia, prestând servicii de instrucție militară în Republica Democratică Congo.

Ce le-a spus Burcea procurorilor despre întâlnirea dintre Georgescu și Potra de la herghelia din Ciolpani

În legătură cu întâlnirea din data de 07 decembrie 2024 de la ferma Jbara Horses din com. Ciolpani, jud. Ilfov, martorul Burcea Marin a relatat că s-a deplasat aici împreună cu Georgescu Călin și cu un coleg care îi asigura protecția și că la momentul în care a ajuns la fermă s-a întâlnit cu Potra Horațiu, singurele discuții pe care le-a avut cu acestea fiind legate de asigurarea pazei domnului Georgescu Călin.

De asemenea, martorul a mai declarat că în acea locație s-a mai întâlnit cu Sechila Eugen, cu care doar s-a salutat și cu care nu a avut nici o discuție și nu cunoaște dacă Georgescu Călin s-a întâlnit la ferma de echitație cu Potra Horațiu sau Eugen Sechila și dacă a avut loc vreo discuție legată de participarea la adunări de protest”, se mai arată în rechizitoriu.

Foștii polițiști care îi asigurau paza lui Călin Georgescu și-au dat demisia

Prezența constantă a lui Marin Burcea în preajma lui Călin Georgescu reprezintă o surpriză, în condițiile în care atât fostul candidat cât și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată în dosarul în care el a oferit declarații.

În septembrie 2025, a scris că patru dintre gărzile de corp ale lui Călin Georgescu ar fi renunțat la jobul lor plătit cu 200 de euro pe zi, la scurtă vreme după începerea cercetărilor din dosarul de lovitură de stat. Potrivit sursei citate, este vorba despre foști polițiști care ar fi fost sfătuiți ”prietenește” de ofițeri din cadrul DGPI (Direcția Generală de Protecție Internă) să renunțe la legăturile pe care le aveau cu Georgescu.