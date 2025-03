Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Magistraţii i-au respins contestaţia

Magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 s-au pronunţat joi cu privire la , în legătură cu controlul judiciar în dosarul în care este cercetat penal pentru şase infracţiuni. , pentru ziua de joi, 6 martie.

Călin Georgescu, obligat să plătească cheltuielile de judecată

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile, conform deciziei luate joi de judecătorii de la Sectorul 1.

ADVERTISEMENT

“În temeiul art. 213 alin. (1) C. proc. pen., respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de inculpatul Georgescu Călin împotriva ordonanței nr. 2226/221/P/2023/d1 din data de 26.02.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de luare a măsurii preventive a controlului judiciar. În temeiul art. 275 alin.(2) Cpp obligă pe inculpatul Georgescu Călin la plata către stat a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă”, se arată în decizia de joi a instanței.

Miercuri, cu o zi înainte de pronunţarea instanţei, Călin Georgescu era convins că judecătorii îi vor da dreptate. “Sunt nevinovat. E un dosar politic. Am încredere în judecător. Sunt foarte încrezător în pronunțarea care va avea loc joi”, spunea acesta.

ADVERTISEMENT

Sub controlul judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicții, el neavând să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare. De asemenea, nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, rasist antisemit sau xenofob.

Călin Georgescu, acuzat de şase infracţiuni

Călin Georgescu este urmărit penal sub acuzația de a fi săvârșit șase infracțiuni, cea mai gravă fiind aceea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

ADVERTISEMENT

Acesta este acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României, cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a decis anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Călin Georgescu mai este acuzat de fals în declaraţii în formă continuată, în legătură cu sursele de finanţare ale campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 20024 şi fals în declaraţile de avere.