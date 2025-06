Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Procurorii au decis ca măsura să fie prelungită încă 60 de zile

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce procurorii au decis prelungirea măsurii cu încă 60 de zile. Fostul candidat a fost chemat vineri la Parchetul General pentru a i se aduce la cunoștință decizia magistraților.

Chiar dacă s-a retras din viața politică, Călin Georgescu nu scapă de problemele cu legea. El . Aici a fost informat de procurori că măsura controlului judiciar i-a fost prelungită cu încă 60 de zile.

Această măsură a fost impusă ca urmare a faptelor grave de care este acuzat. Fostul prezidențiabil este cercetat pentru săvârșirea a șase infracțiuni, printre care cea mai gravă este instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată.

Procurorii au decis menținerea controlului judiciar și în luna martie, după ce Călin Georgescu a depus o contestație iar aceasta a fost respinsă de instanță. Ulterior, cercetările în cazul fostului politician s-au extins, după ce acesta a reprodus, în direct la un post TV, un citat al liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu. Acest gest a fost considerat de procurori o potențială glorificare a mișcării legionare, fapt care a dus la prelungirea măsurii controlului judiciar.

De ce nu scapă fostul prezidențiabil de pedeapsă

Astfel, Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce măsura i-a fost impusă pentru prima dată în 26 februarie 2025. El are interdicția de a părăsi țara fără acordul procurorilor. De asemenea, are interzis să publice pe rețelele sociale mesaje cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob, potrivit .

Printre acuzațiile magistraților se mai numără faptul că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi pus la cale un plan pentru destabilizarea statului. Pentru a-și atinge scopul, acesta ar fi implicat în planul său mai mulți mercenari conduși de Horațiu Potra.

Totul ar fi fost demarat în eventualitatea în care . Nu s-a mai pus în scenă niciun plan, chiar și după anularea din decembrie a scrutinului. Mai mult, Biroul Electoral Central a invalidat oficial candidaturii lui Călin Georgescu pe 9 martie 2025.