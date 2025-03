Călin Georgescu, reacție după decizia CCR: ”Sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui / Trăiască Franța și Bruxelles-ul, Trăiască colonia lor numită România!” Update

Călin Georgescu a avut o primă reacție după care vor avea loc în luna mai.

UPDATE, ora 21.20. Călin Georgescu, un nou mesaj în online: ”Trăiască Franța și Bruxelles-ul, Trăiască colonia lor numită România!”

Călin Georgescu a avut o nouă reacție după decizia CCR, de această dată pe contul său de X (fostul Twitter). Fostul candidat acuză Uniunea Europeană că ar fi în spatele interzicerii candidaturii sale.

ADVERTISEMENT

”11 martie 2025 – Azi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru România. Trăiască Franța și Bruxelles-ul, Trăiască colonia lor numită România! În timp ce America devine măreață din nou, Europa și România – aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte.

Indiferența noastră și a partenerilor noștri se va plăti cu sufletul poporului acesta zdrobit în aceste momente, dar vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa! Răul sistemului nu va învinge, răul lor nu ne va învinge! Noi suntem poporul! Noi suntem România! Vă mulțumesc”, scrie Georgescu.

ADVERTISEMENT

Călin Georgescu, prima reacție după decizia CCR de a-i interzice candidatura: ”Am fost și vreau să rămân un președinte al păcii”

Marți, 11 martie, la alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna mai.

În urmă cu scurt timp, într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a venit cu o primă reacție după decizia luată împotriva sa de CCR. Fostul candidat independent afirmă că ”în această campanie nu despre mine a fost vorba”. El acuză sistemul că nu acceptă pe nimeni din afara lui.

ADVERTISEMENT

”Pentru mine ați contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost vorba despre mine, Călin Georgescu. Putea fi vorba despre oricare alta persoana. Sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui”, spune fostul candidat.

ADVERTISEMENT

Georgescu mai punctează că în această perioadă ”misiunea mea a fost îndeplinită. Poporul român s-a trezit în conștiință. Nimeni nu poate reface ce au distrus alții în 35 de ani”.

”Eu am spus că nu schimbăm omul, ci schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu ar fi putut ajunge Președinte spunând adevărul și dorind binele acestei țări – desigur, însă, sistemul nu l-ar fi acceptat pe baza acestor idei și pe baza acestui discurs.

Pentru prima dată în 35 de ani, eu alături de voi am venit și am spus adevărul, am vorbit despre corupție, despre drepturile îngrădite ale poporului, despre umilințele și nedreptățile la care suntem supuși și, cel mai important, am venit cu soluțiile prin programul de țară Hrană, Apă, Energie”, a declarat Călin Georgescu.

Ce spune Călin Georgescu despre susținerea altor candidați

Gigi Becali a anunțat, marți seara, că Georgescu și Simion ar fi convenit pentru ca liderul AUR să candideze la alegerile din luna mai. În mesajul postat pe pagina sa de Facebook, fostul candidat i-a îndemnat pe simpatizanții săi să acționeze ”cum vă dictează conștiință”.

”Dacă doriți să susțineți orice persoană prin semnarea unor noi liste de candidatură, vă rog să o faceți cum vă dictează conștiința. Pare că în aceste momente, democrația și libertatea își dau ultima suflare și, de aceea, au nevoie mai mult ca oricând să arătăm democratic și în pace că alegerea noastră contează până în ultimul moment.

Vă spun încă o dată: noi suntem poporul, noi suntem România. A fost o onoare să fim împreună în această chemare istorică”, a mai spus Georgescu, în mesajul său.