Călin Georgescu, adus la sediul Parchetului General. Ar avea calitatea de suspect. Update

Potrivit surselor Antena 3, a fost oprit în trafic de polițiști și dus la audieri. Reținerea sa ar avea legătură cu dosarul în care astăzi au avut loc

Update. Georgescu, audiat ca suspect într-un alt dosar, separat de cel al lui Horațiu Potra

Conform surselor din anchetă, așa cum arată Digi 24 și G4Media, Călin Georgescu ar avea calitatea de suspect și dosarul său nu ar avea legătură cu dosarul în care este anchetat Horațiu Potra și ”colegii săi” mercenari.

Update. Declarații făcute de George Simion în fața Parchetului

”Credem că acest abuz este strâns legat de împiedicarea domnului Georgescu să-și completeze dosarul de candidatură. Nu e normal, vă dați seama ce întâmplare, cu o oră jumătate înainte de a realiza toate actele necesare. Este un abuz al statului totalitar, putem să ne așteptăm la orice din partea acestor abuzatori. Nu înțelegem competența Parchetului General, așteptăm lămuriri, așteptăm ca instituțiile să nu comită abuzuri. Vom sta până în vedem pe domnul Georgescu că este și e eliberat și se respectă toate actele de procedură, bănuiesc că este martor.

Putem interpela instituțiile statului fără a comite abuzuri. Același Parchet unde eu am fost arestat cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Nu știu dacă e articol în lege, faptul că ar avea presupuse legături (n.r. cu Rusia). Înțeleg presiunea la care sunteți supuși din partea patronatelor voastre să-l arătați pe Georgescu vinovat. Care este vina lui Călin Georgescu? Nu exercităm nicio presiune, stăm aici liniștiți, pașnici. E dreptul nostru. Așteptăm lămuriri din partea instituțiilor, rog pe toată lumea să fie calmă”, a declarat George Simion în fața Parchetului.

Update. Călin Georgescu a ajuns la sediul Parchetului General

Călin Georgescu a fost adus cu mașina Poliției la Parchetul General, în cârje. A refuzat să facă declarații în fața jurnaliștilor, dar a zâmbit și a făcut cu mâna celor adunați acolo. Aici vor ajunge în curând și parlamentari POT și AUR, pentru a ”cere explicații”. Tot acolo se vor aduna și susținătorii săi.

Călin Georgescu, ridicat din trafic de polițiști și dus la audieri. Surse

Potrivit , procurorii au pus în aplicare un mandat de aducere. În același timp, Parchetul General a efectuat zeci de percheziții la gruparea lui Horațiu Potra. Procurorii au găsit arme, muniție de asalt și peste 1 milion de dolari ascuns într-un seif.

Potrivit sursei citate, procurorii au ajuns în posesia unor dovezi care îl leagă pe Călin Georgescu de Rusia, țară care l-ar fi susținut pe Georgescu. Călin Georgescu ar urma să fie dus la Parchetul General. Tot aici ar trebui să ajungă și mai mulți lideri AUR care vor să ceară ”lămuriri” pentru această situație.

Călin Georgescu ar fi vizat de o anchetă a Parchetului General în care e acuzat de implicare într-o organizație cu caracter fascist și promovarea în spațiul public a unor ideologii și figuri istorice controversate precum mareșalul Antonescu.

Gigi Becali anunțase că Călin Georgescu va avea probleme în ”10 zile”

În urmă cu o zi, Gigi Becali anunța că în ”cel mult 10 zile” Călin Georgescu va avea probleme. ”Eu ce știu din surse că în maxim o săptămână, 10 zile, vor apărea probe, filmări, înregistrări cu el și declarații ale unor oameni care au declarat că au cheltuit bani la înțelegere cu el și probe că instigă la violență, legionarism și antisemitism. Acum să vedem dacă este și adevărat.

Eu abia aștept să scăpăm de omul ăsta, pentru că noi am avut într-adevăr președinți necredincioși sau am avut președinți de alte religii, cum a fost Iohannis, dar noi n-am avut președinte demonizat, asta e mult mai grav. Încă mai am încredere în procurori și în instituțiile statului că nu vor lăsa un om ca ăsta să devină președinte”, a declarat Becali.