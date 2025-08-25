News

Călin Georgescu: ”S-ar fi vorbit azi despre Pacea de la București, dacă nu eram interzis”. Ce spune despre o candidatură la Primăria Capitalei

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a afirmat luni, 25 august, că, dacă nu ar fi fost interzis la alegeri, azi se vorbea în lume despre ”Pacea de la București”.
Adrian Baciu
25.08.2025 | 12:14
Calin Georgescu Sar fi vorbit azi despre Pacea de la Bucuresti daca nu eram interzis Ce spune despre o candidatura la Primaria Capitalei
Călin Georgescu: ”Dacă nu aș fi fost interzis, astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București”. Sursa foto: hepta.ro

Luni, la orele dimineții, Călin Georgescu a fost prezent la IJP Ilfov pentru a semna controlul judiciar. Aici, acesta s-a întâlnit cu simpatizanții săi. Ulterior, a făcut declarații în fața jurnaliștilor. A spus, printre altele, că dacă nu ar fi fost interzis ”ilegal și abuziv” (…) ”astăzi s-ar fi vorbit despre Pacea de la București”.

Călin Georgescu: ”S-ar fi vorbit azi despre Pacea de la București, dacă nu eram interzis”

Încă de pe 26 februarie 2025, Călin Georgescu se află sub control judiciar. Astfel, conform legii, acesta se prezintă săptămânal la sediul poliției pentru semnarea controlului judiciar. Luni dimineață, acesta a fost întâmpinat de zeci de susținători strânși cu steaguri tricolore în fața secției de poliție unde semnează documentul.

Într-o declarație făcută în fața presei, Georgescu a susținut că a fost marginalizat politic pentru discursurile sale în favoarea păcii în Ucraina. ”Înainte de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, eu am vorbit constant și răspicat despre pace. Dacă nu aș fi fost interzis, ilegal și abuziv, astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București”, a afirmat fostul candidat la funcția supremă în stat.

Politicianul suveranist a criticat dur actuala coaliție guvernare, pe care o acuză de lipsă de transparență și de decizii economice ”dezastruoase”. Potrivit lui Georgescu, orice Executiv responsabil ar trebui să consulte mediul de afaceri și specialiștii înainte de modificarea taxelor și impozitelor. ”Astăzi se întâmplă exact invers. Este un dezastru ce face acest guvern de pseudoculți. Poporul nu are de ce să plătească. Clasa politică trebuie să răspundă”, a afirmat el.

Ce spune Călin Georgescu despre o candidatură la Primăria Capitalei

În contextul viitoarelor alegeri pentru Primăria Capitalei, în spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora Călin Georgescu și-ar pregăti un partid politic sau ar intenționa să candideze la alegerile locale din București. Politicianul a respins categoric aceste scenarii. Acesta a afirmat că nu va coborî ștacheta, după ce ”a câștigat funcția de președinte”.

Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
