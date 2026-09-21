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Călin Georgescu (64 de ani) are, din nou, probleme cu legea. Luni, 21 septembrie, politicianul a fost oprit în trafic de anchetatori și dus la locuința sa din Mogoșoaia, acolo unde procurorii DIICOT au făcut percheziții. Acțiunea face parte dintr-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional organizat și o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic. Pecheziții DIICOT la locuința sa

Evenimentele din această dimineață readuc în atenție și o controversă din campania electorală pentru , care a ajuns inclusiv în lumea sportului românesc. La momentul respectiv, Călin Georgescu a folosit în materialele sale electorale imagini cu mai mulți mari sportivi ai României, printre care Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci și Ivan Patzaichin.

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Familia legendarului canoist, care s-a stins din viață în septembrie 2021, a reacționat public. Ivona Patzaichin, fiica fostului campion olimpic, a dezvăluit că nici ea, nici mama sa nu au fost consultate în legătură cu utilizarea imaginilor.

Fiica lui Ivan Patzaichin, reacție după ce Călin Georgescu a folosit imaginea tatălui său

Totul s-a întâmplat în noiembrie 2024, când un videoclip electoral distribuit de Călin Georgescu pe rețelele sociale a atras atenția familiei Patzaichin. În material apăreau secvențe cu . Ivona Patzaichin a vorbit despre această situație.

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Fiica regretatului sportiv a explicat că familia a aflat cu surprindere despre apariția imaginilor și că nu fusese contactată în prealabil. Fiica fostului campion olimpic a explicat că imaginile tatălui său sunt utilizate frecvent în diferite contexte, uneori fără ca familia să fie întrebată. În cazul videoclipului electoral, aceasta a subliniat că Ivan Patzaichin nu obișnuia să își asocieze imaginea cu vreun candidat politic.

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Familia a acceptat, de-a lungul timpului, folosirea numelui fostului canoist în proiecte legate de activitatea și moștenirea sa sportivă, inclusiv pentru denumirea falezei din Tulcea. În schimb, Ivona Patzaichin a precizat că nu ar fi fost de acord cu utilizarea imaginilor tatălui său în scopuri politice, indiferent despre ce candidat ar fi fost vorba. „Nici eu, nici mama nu ne-am dat acceptul. Nici nu am fost întrebate”, a declarat Ivona Patzaichin, potrivit

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Familia lui Ivan Patzaichin a luat în calcul posibilitatea unui proces

În aceeași intervenție, Ivona Patzaichin a fost întrebată dacă intenționează să apeleze la instanță în urma apariției imaginilor în videoclipul electoral. Fiica uriașului canoist român a explicat că situația era complicată, întrucât materialul circula deja de ceva vreme în spațiul public, iar imaginea tatălui său fusese asociată cu mesajele candidatului.

La momentul respectiv, familia lui Ivan Patzaichin nu luase o hotărâre în privința unor eventuale demersuri juridice. „Sunt absolut convinsă că tatăl meu nu ar fi acceptat”, a afirmat Ivona Patzaichin, potrivit sursei menționate anterior.

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