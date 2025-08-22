Călin Georgescu, surprins alături de un afacerist controversat. Bărbatul, acuzat că a înșelat mai mulți investitori: „Un escroc, un nenorocit”

Fostul candidat suveranist la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost surprins într-o parcare din Herăstrău alături de controversatul afacerist Ionel Rusen. Cei doi au fost filmați în mașina acestuia, iar imaginile au apărut pe o pagină de socializare cunoscută pentru publicarea unor filmări de tip filaj.

Potrivit imaginilor postate pe TikTok, cei doi continuă să se întâlnească departe de ochii curioșilor, la fel ca în perioada dinaintea campaniei prezidențiale. , cunoscut pentru aparițiile sale controversate pe rețelele de socializare.

Bărbatul a fost implicat și într-o companie cu profil militar, Romanian Allied International Defense SRL. Aceasta dorea să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani SA, dar tranzacția avea nevoie de avizele SRI, SIE și ale ministerelor Apărării și Economiei. Între timp, fabrica a fost preluată de un investitor american, Douglas Anderson, un alt apropiat al lui Călin Georgescu, scrie

🛑 CITEȘTE 👉 Scene surprinzătoare în inima Parcului Herăstrău! Sursele Flash Paparazzi au filmat o întâlnire de taină între Călin Georgescu și controversatul Ionel Rusen. Cei doi au stat împreună în mașina lui Rusen timp de aproximativ 20 de minute, într-o zonă retrasă, aproape de restaurantul „Ancora”. ‼️ Imaginile obținute în exclusivitate de Flash Paparazzi surprind pas cu pas momentul în care Călin Georgescu ajunge în apropierea restaurantului „Ancora” din Parcul Herăstrău. Însoțit de bodyguard-ul personal, Georgescu coboară din propriul autoturism și, fără ezitare, urcă pe locul din față dreapta al mașinii conduse de Ionel Rusen, aflat la volan. 🛑 Pe parcursul celor 20 de minute, majoritatea timpului microfoanele surprind vocea lui Călin Georgescu, semn că acesta conducea discuția. Ionel Rusen nu coboară nicio clipă din vehicul, păstrând o atitudine rezervată și ascultând atent. La finalul întâlnirii, Georgescu părăsește mașina lui Rusen și, aparent grăbit, se îndreaptă spre restaurantul „Ancora”, unde intră, cel mai probabil pentru a folosi toaleta. 🛑 Rămâne un mister subiectul discuției dintre cei doi, însă locul ales — o parcare retrasă din Herăstrău — și durata întâlnirii sugerează că nu a fost vorba despre o simplă conversație amicală. #

Potrivit publicației , Rusen a fost acuzat de mai mulți oameni de afaceri din România că i-ar fi păcălit. Printre aceștia se numără și Ioan Niculae, care a susținut că a pierdut aproape jumătate de milion de euro din cauza lui. Bărbatul a declarat că Ionel Rusen ar fi păgubit zeci de investitori. În cazul său, paguba s-ar ridica la 450.000 de euro.

„450.000 de euro mi a furat acest escroc. (…) Nu știu ce poate să facă un escroc cu banii pe care i-a luat de la mine. Că i-a dat lui Georgescu, lui Trump, lui Putin… un lucru știu cert numai acest nenorocit a fost la mine în casă, îmi pare rău că i-am dat să mănânce și să bea. (…)N-a fost niciodată un cuvânt legat de finanțarea cuiva într-o campanie electorală, vorbim de anul 2020”, a spus Ioan Niculae.

Între timp, . Fostul candidat la prezidențiale a mers pe 4 august la Parchetul General, în dosarul în care este cercetat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procurorii au decis schimbarea încadrării juridice, una dintre acuzații fiind modificată din tentativă la acțiuni contra ordinii constituționale în complicitate la această infracțiune. În plus, el este cercetat și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată.