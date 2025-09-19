Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești

Dosarul de tentativă de lovitură de stat nu este singura surpriză pe care procurorii i-au pregătit-o lui Călin Georgescu. Fostul candidat mai are cel puțin un dosar la DIICOT, în care e acuzat de înșelăciune.

Indicii în rechizitoriu despre al doilea dosar al lui Călin Georgescu

Procurorii Marius Iacob și Gheorghe Cornescu, cei care tocmai , au lăsat în rechizitoriul lor câteva indicii referitoare la un alt dosar, în care se investighează sursele de finanțare ale fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Magistrații de la Parchetul General au dedicat zeci de pagini modului în care a funcționat rețeaua care l-a propulsat pe Georgescu în social media și a transformat un personaj cvasianonim într-un adevărat superstar al mediului online. Aceasta are rădăcini în offshore-uri din paradisuri fiscale deținute de oameni de afaceri din Federația Rusă.

Rechizitoriul indică un plan elaborat din timp de către Călin Georgescu, care vorbea încă din 2019 despre faptul că va deveni președinte. Dezvăluirea a fost făcută în timpul audierilor de judecătoarea Adriana-Petronela Stoicescu de la Curtea de Apel București, căreia Georgescu .

Judecătoarea căriea Georgescu i-a propus ministerul Justiției, întrebată dacă îl cunoaște pe ofițerul Ion Negoescu

”La data de 19 august 2025, a fost audiată, în calitate de martor, Stoicescu Adriana-Petronela, care a precizat că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu Călin care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri, aspect care s-a concretizat, prilej cu care acesta i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, ofertă declinată de către martoră.

Discuția antereferită a mai avut loc încă o dată, în cursul anului 2019, și de această dacă martora refuzând propunerea de a intra în politică. De asemenea, Stoicescu Adriana-Petronela a mai declarat că de-a lungul timpului a primit mai multe oferte de a intra în politică.

Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Georgescu Călin și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu”, se arată în rechizitoriul dosarului de lovitură de stat.

Procurorii de la Parchetul General nu mai revin asupra ofițerului de poliție Ion Negoescu, al cărui nume pare să fi fost introdus accidental.

Cine este, de fapt Ion Negoescu. Legătura cu suveranistul Călin Georgescu

În realitate, ofițerul de poliție Ion Negoescu are legătură cu un alt dosar al lui Călin Georgescu, de această dată instrumentat de DIICOT. Pornit de la plângerea penală pentru înșelăciune formulată de un om de afaceri buzoian, procurorii încearcă să identifice de unde provin banii cheltuiți pentru campania lui Călin Georgescu.

La începutul anului 2025, omul de afaceri Răzvan Leu a formulat o plângere penală împotriva a patru persoane, pe care le acuză de constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Acestea sunt: Călin Georgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimliano Arena.

În plângerea consultată de FANATIK, Răzvan Leu susține că a fost înșelat de Georgescu și Negoescu, convingându-l să achite suma de 1,1 milioane euro pentru a putea accesa o linie de credit în valoare totală de maxim 6 milioane euro. Afaceristul avea nevoie de bani pentru a-și extinde afacerile în Dubai, iar Georgescu și Negoescu s-au oferit să intermedieze legătura cu o bancă elvețiană (Wealth Bank Transfer LTD Geneva) cu sediul în Marea Britanie.

Călin Georgescu, acuzat că a făcut dispărut un milion de euro

Buzoianul l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul nașului său, polițistul Ion Negoescu (acesta i-a spus că-l cunoaște de 20 de ani pe Călin Georgescu), iar acesta a venit la întâlnire cu un presupus reprezentant al băncii, Ionel Rusen.

În 2021, Rusen a stabilit o întâlnire la Londra cu Massimiliano Arena, care s-a prezentat drept directorul băncii elvețiene, care i-a indicat contul în care să trimită garanția pentru credit (1,1 milioane euro).

Ulterior, buzoianul nu a mai primit linia de credit, iar acesta a flat cu stupoare că societatea din Elveția de la care urma să obțină creditarea nu mai avea activitate din anul 2014. ”Unul dintre asociați este un procuror din cadrul Parchetului General al Republicii Moldova – evident tot o legătură a lui Călin Georgescu”, se arată în plângere.

Un detaliu extrem de important este că în toamna anului 2023, Călin Georgescu a promis că-i va returna banii când îi va intra finanțarea pentru campania electorală pentru alegerile prezidențiale!

”A încercat să-mi spună că oamenii lui de susținere sunt apropiații lui Donald Turmp”

”Începând cu luna septembrie, atât subsemnatul Leu Răzvan cât și tatăl meu am fost sunați de mai mulți prieteni ai lui Călin Georgescu care ”doreau să ne acorde un împrumut” până vom recupera banii de la banca din Londra.

Această idee cu împrumutul a fost creată de Călin Georgescu și Ion Negoescu cu scopul de a se disculpa (aceștia spunând că vinovatul este doar Ionel Rusen), afișând în persoane binevoitoare, care fac tot ce pot pentru a mă ajuta.

Începând cu luna octombrie 2023, întrucât au început în spațiul public discuții despre alegerile prezidențiale, Călin Georgescu a spus că imediat ce îi vor intra banii pentru campania electorală, eu îmi voi primi banii cu prioritare, însă în acest moment nu are ”permisiunea” de a ieși public și astfel nu îi vin banii necesari.

De asemenea, a încercat să îmi spună indirect că oamenii lui de susținere sunt apropiații lui Donald Trump, iar din verificările făcute de mine în spațiul online, am descoperit legătura inclusiv cu Ionel Rusen, care este acționar într-o societate românească cu aceste persoane”, se mai arată în plângerea consultată de FANATIK.

Din Senatul României la biserica din Mățău: cum a ajuns un ofițer cu acces la secretele parlamentului să poarte straie bisericești

Despre Ion Negoescu, afaceristul spune că l-a întâlnit de mai multe ori în Senatul României, acolo unde lucra. De asemenea, acesta l-ar fi chemat la sediul Poliției Economice unde l-a pus să dea o declarație într-o presupusă plângere penală împotriva lui Călin Georgescu, pe care ar fi înregistrat-o la DIICOT. Leu spune că, în realitate, Negoescu nu a înregistrat niciodată această plângere.

Potrivit publicației , Ion Negoescu a fost șef al Serviciului de Protecție Informații Clasificate, Registratură și Arhivă din cadrul Direcției de Control Juridic și Securitate Internă a Senatului României, prin delegare de la MAI. Informația este confirmată și de declarațiile de avere publicate de Negoescu.

Anul 2025 l-a prins pe ofițerul DIPI într-o ipostază cu totul neașteptată. Presa argeșeană l-a descoperit pe Ion Negoescu în sutană de preot la biserica din satul Mățău, comuna Mioarele.

Preotul paroh din Mățău: ”Slujește onorific. A făcut facultatea de teologie”

“El slujeşte onorific la biserica din Măţău şi chiar cu o bună evlavie. Pentru mine este o surpriză plăcută că poate sluji, are har şi sunt impresionat. Dânsul a fost cooptat în Sinodul Bisericii noastre de mai mult timp de către Înalt Prea Sfinţia Sa Calinic pe partea laică, ca şi reprezentant.

Oricum, ştiu că domnului Ion Negoescu îi plăcea foarte mult să stea la Mănăstirea Negru Vodă şi a scris chiar şi cărţi religioase. A făcut Facultatea de Teologie de la Sibiu din câte ştiu, în paralel cu ce muncea dumnealui şi aşa a ajuns preot.

Bunicul său a fost chiar epitropul bisericii din Mioarele. Dar este onorific, nu ia bani pentru asta, vine la Măţău sâmbăta şi duminica împreună cu soţia şi apoi pleacă înapoi la Bucureşti. Dar vă spun, eu sunt foarte impresionat de dumnealui”, a declarat preotul paroh al comunei Mioarele, Tudor Boambeș, pentru .

Prietenul lui Călin Georgescu: ”Slujesc din dragoste pentru Hristos”

Publicația argeșeană a reușit să stea de vorbă cu prietenul lui Călin Georgescu, fostul polițist Ion Negoescu, acesta refuzând să comenteze datele din dosar pe motiv că acesta se află într-o etapă nepublică.

“Pe domnul Călin Georgescu îl cunosc cred că din 2010-2011 și am avut o relație de respect reciproc. Nu sunt nașul domniei sale sau al vreunui membru de familie. (…) Vă răspund foarte simplu: slujesc doar din dragoste pentru Hristos”, a explicat Negoescu pentru aceeași sursă.

Ion Negoescu este născut în Mățău și, deloc întâmplător, aici a locuit și Călin Georgescu după ce a revenit din Austria, împreună cu familia sa. În 2024, suveranistul și-a vândut casa din Mățău și s-a mutat lângă București, unde locuiește și astăzi. Casa din Argeș a fost achiziționată, pe hârtie, de o persoană din Cluj, dar în realitate aici nu a mai locuit nimeni după plecarea familiei Georgescu. În prezent, imobilul se află într-o stare avansată de degradare.