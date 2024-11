Călin Georgescu susține că nu a investit niciun leu în campania sa electorală. ”Zero buget, suntem în mâna lui Dumnezeu”

Declarațiile au fost făcute într-o discuție cu omul de afaceri Ștefan Mandachi, care are un vlog. Cu toate acestea, Georgescu a fost deja acuzat că este omul Rusiei și că a influențat 2 milioane de oameni, în special din diaspora și de pe Tik Tok, cu ajutorul fermelor de trolli din Rusia. De altfel, implicarea Rusiei în alegerile din țara noastră nu este nicio surpriză.

Călin Georgescu susține că nu a investit niciun leu în campania sa electorală

”Cum ați reușit să depășiți această problemă financiară? Pentru că nu ați avut, din ce înțeleg, fonduri”, a întrebat Ștefan Mandachi. Răspunsul lui Georgescu a fost în stilul caracteristic, o doză de misticism amestecat cu bucăți de realitate. ”Pentru că trebuie să avem încredere nelimitată în destinul acestei țări și în ceea ce ne dorim, în ceea ce credem și să ne lăsăm purtați de Dumnezeu. Astfel este imposibil.

, gândiți-vă că partidele politice au fost subvenționate în ultimul instanță, partidele parlamentare, mă scuzați, evident, nu, așa, și s-au cheltuit foarte mulți bani pentru această campanie. Am văzut afișele, acelea mari, mai mult de da, m-am interesat și eu, vă spun sincer, nu știam nimic. Dom’le, cât costă? M-am zis că am costat 40-50 de mii închiriatul. Și au fost peste tot. Nu contează cine a fost”, a explicat Georgescu.

Candidatul independent, care ar avea Rusia în spate, susține că nici măcar nu s-a gândit vreodată că ar face campanie electorală, ci că ar fi mai degrabă un Mesia adus de Dumnezeu pe Pământ să călăuzească poporul român urmaș mândru al dacilor liber. De altfel, acest discurs este o caracteristică a lui Georgescu, așa cum au arătat deja mai mulți sociologi.

”N-am avut niciunul. Și au venit atunci și am spus așa, dom’le, nu este o campanie. Eu de aici am plecat. Că m-ați întrebat, vă dau răspunsul concret. Nu este o campanie. Este o chemare. Este o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Asta a fost startul. Și de aici au plecat toți cu Dumnezeu. Însă revenind la acest lucru, eu la rândul meu am fost acuzat că sunt unii care plătesc.

Călin Georgescu spune că nimeni nu i-a plătit campania electorală: ”Buget zero”

. Da, uitați, am adus aici special hârtia, uitați, vă și arăt, de la mandatarul financiar, zero. Zero buget. Dar știți de ce? Pentru că trebuie să crezi cu desăvârșire că suntem în mâna lui Dumnezeu. Așa cum au crescut și au trăit și au crezut moșii și strămoșii noștri.

Ați înțeles? Și de aceea este spiritul acesta nobil al legăturii care s-a pierdut cu esența ta. Aici este problemă. Credeți că românii înțeleg fundamentul ce răspuns ai. Păi știți cum e? Toți vor să conducă, dar nimeni nu conduce conștiința către schimbare. Și asta s-a întâmplat acum. S-a condus conștiința omului către schimbare”, a explicat Georgescu.

În încheiere, Călin Georgescu a vorbit despre spiritualitate, fiind evident un personaj cel puțin atipic. ”Nu există democrație fără spiritualitate. Nu există. Nu există așa ceva. Înseamnă conectarea pe care tu trebuie să o ai cu sinele tău interior. Deci de aia se spune împărăția lui Dumnezeu este în interiorul vostru. Că nu o spune degeaba Iisus Hristos.

Însă cea mai celebră propoziție a tuturor timpului lor și care va fi în eternitate este aceasta. Dumnezeu este iubire. Ori Eminescu a spus, de 2000 de ani se predică iubirea și noi ne sfâșiem între noi. Exact ce se vede astăzi. Ați văzut? Noi nu suntem în stare nici pe Eminescu să facem pace cu el. Câți dintre cei care pe i-ați avut aici au știut că Eminescu nu este predat în școală astăzi?”, a completat Georgescu.