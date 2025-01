Călin Georgescu, un nou Răsputin într-o lume ce a înlocuit știința cu misticismul. Verdictul dat de o celebră jurnalistă americană cu privire la politicianul român

Jurnalistă americană Anne Applebaum, căsătorită cu actualul ministru de externe polonez și autoare a mai multor cărți cu privire la ascensiunea la putere a liderilor autocrați, îi face un portret lui Călin Georgescu în cel ma recent articol al său, . Aceasta susține că politicianul român se încadrează perfect în modelul noilor lideri autoritari ce și-au fermecat susținătorii cu un tip de misticism ce-i aseamănă cu Răsputin.

Cine sunt noii Georgescu, politicienii noului val suveranist

Autoarea americană își începe articolul cu o descriere a celebrului clip al lui Călin Georgescu în care acesta înoată într-un lac înghețat și susține că tot ce are nevoie este credința sa în Dumnezeu. „Pinii înghețați mărginesc marginea unui lac înghețat. Cade zăpada; pe fundal se aude muzică spa. Un bărbat cărunt cu o față plăcută stă lângă lac. Începe să se dezbrace.

Se duce să înoate, explică el, pentru a-și demonstra credința și opoziția față de știință, față de tehnologie, față de modernitate. „Nu am nevoie de Facebook; nu am nevoie de internet; nu am nevoie de nimeni. Am nevoie doar de inima mea”, spune el. În timp ce înoată pe lac, aparent nefiind deranjat de frig, el continuă: „Am încredere în sistemul meu imunitar pentru că am deplină încredere și credință în creatorul său, în Dumnezeu. Imunitatea mea face parte din suveranitatea ființei mele”, scrie Anne Applebaum, care face apoi o scurtă istorie a evenimentelor din România și a

Aceasta face o scurtă trecere în revistă a afirmațiilor trăsnite ale lui Călin Georgescu, despre cipurile din băuturile carbogazoase, sau faptul că apa ne trimite mesaje, etc., apoi subliniază pozițiile pro-Rusia ale acestuia și ajunge la întrebarea la care caută un răspuns în articolul ei: cine sunt noii Georgescu, acești politicieni ai curentelor suveraniste?

Ea subliniază că vechile concepte politice de stânga și dreapta nu se aplică în cazul politicienilor precum Călin Georgescu. Aceștia par să promoveze obscuritatea, iraționalitatea – elementele împotriva cărora s-a clădit mișcarea iluministă ce a dat naștere actualelor instituții politice.

„Când am scris prima dată despre necesitatea unei noi terminologii politice, în 2017, m-am străduit să găsesc termeni mai buni. Dar acum contururile unei mișcări politice populare devin mai clare, iar această mișcare nu are nicio legătură cu dreapta sau stânga, așa cum le cunoaștem.

Filosofii Iluminismului, a căror credință în posibilitatea unor state democratice bazate pe lege ne-a dat atât Revoluția Americană, cât și Revoluția Franceză, s-au revoltat împotriva a ceea ce ei numeau obscurantism: întuneric, obscuritate, iraționalitate. Dar profeții a ceea ce am putea numi acum Noul Obscurantism oferă exact aceste lucruri: soluții magice, o aură de spiritualitate, superstiție și cultivarea fricii”, scrie Anne Applebaum, care subliniază elementele ciudate ce se suprapun la acești politicieni: politica anti-vaccinuri, un naționalism tribal, poziții pro-Rusia, etc.

Călin Georgescu, noul Răsputin al României

Autoarea americană spune că ascensiunea politicienilor precum Călin Georgescu amintește de perioada de dinaintea prăbușirii Imperiului Rus și ascensiunea lui Răsputin.

„Misticismul și ocultismul s-au răspândit rapid în ultimele zile ale Imperiului Rus. Sectele țărănești au promovat credințe și practici exotice, inclusiv anti-materialismul, autoflagelarea și auto-castrarea. Aristocrații din Moscova și Sankt Petersburg au apelat la teosofie, o amestecătură de religii mondiale al cărei inventator de origine rusă, Helena Blavatsky, a adus în Statele Unite crezul său hindus-budist-creștin-neoplatonic.

Aceeași atmosferă febrilă și emoțională care a produs aceste mișcări l-a propulsat în cele din urmă în palatul imperial pe Rasputin, un țăran sfânt care pretindea că are puteri magice de vindecare.

După ce a convins-o pe împărăteasa Alexandra că poate vindeca hemofilia fiului ei, a devenit în cele din urmă consilier politic al țarului. Influența lui Rasputin a produs, la rândul său, un fel de isterie mai largă. În momentul izbucnirii Primului Război Mondial, mulți ruși erau convinși că forțele întunecate controlau în secret țara”, scrie jurnalista americană.

Argumentul acesteia este că astăzi trăim vremuri similare, care sunt exploatate de către acești politicieni ce promovează un curent mistic în defavoarea științei și rațiunii.

„Înlocuiți forțele întunecate cu statul profund și cât de diferită este această poveste de a noastră? La fel ca rușii în 1917, trăim într-o eră a schimbărilor rapide, uneori nerecunoscute: economice, politice, demografice, educaționale, sociale și, mai presus de toate, informaționale. Și noi trăim într-o cacofonie permanentă, în care mesaje contradictorii, de dreapta și de stânga, adevărate și false, ne apar în permanență pe ecrane.

Religiile tradiționale sunt în declin pe termen lung. Instituțiile par să eșueze. Techno-optimismul a făcut loc techno-pessimismului, o teamă că tehnologia ne controlează acum în moduri pe care nu le putem înțelege. Iar în mâinile noilor obscurantiști – care promovează în mod activ frica de boală, frica de război nuclear, frica de moarte – teama și anxietatea sunt arme puternice”.

În opinia autoarei americane, noua elită ce promovează acești lideri, printre care se numără , dă naștere unui alt tip de societate decât cea creată de elitele epocii luminilor. Anume, o societate în care superstiția învinge rațiunea și logica, transparența dispare, iar acțiunile nefaste ale liderilor politici sunt ascunse în spatele unui nor de absurdități și distragere a atenției.

„Nu există mecanisme de control și echilibru într-o lume în care doar carisma contează, nu există stat de drept într-o lume în care emoția învinge rațiunea – ci doar un gol pe care îl poate umple oricine are o poveste șocantă și convingătoare”, încheie autoarea.