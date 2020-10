Călin Popescu Tăriceanu a demisionat din ALDE. Care este motivul

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că demisionează din ALDE, conform antena3.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta a fost membru ALDE timp de 5 ani, după ce a ieșit din PNL.

Gestul său intervine în contextul în care PRO România şi ALDE au decis să fuzioneze, iar fostul lider ALDE urmează să candideze pe listele PRO România pentru un nou mandat parlamentar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tăriceanu va candida pe listele PRO România la parlamentare

„În momentul în care am decis în structurile statutare ALDE că facem fuziunea cu PRO România, am anunţat, de asemenea, că la alegerile parlamentare mergem pe o listă comună, sub titulatura PRO România. Asta înseamnă că toţi membrii ALDE care urmează să candideze la parlamentare sub titulatura PRO România vor deveni membri PRO România, pentru a putea candida pe listele PRO România. Acest lucru e valabil inclusiv pentru mine. Pe 8 noiembrie avem congresul ALDE prin care se va decide fuziunea, în aceeaşi zi are loc congresul PRO România în care se va decide fuziunea şi, după aceea, vom funcţiona ca un singur partid”, a explicat Tăriceanu.

Noua formaţiune se va numi PRO România Social Liberal.

ADVERTISEMENT

Călin Popescu Tăriceanu a mai spus că ALDE va continua să existe până la decizia instanţei privind fuziunea cu PRO România.

El a anunţat că va relua discuţiile cu Victor Ponta pentru definitivarea listelor de candidaturi noului Parlament, în contextul în care termenul limită pentru depunerea lor este 22 octombrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Călin Popescu Tăriceanu a fost, începând din 1990, deputat în cinci legislaturi, iar din 2012 este senator, ocupând inclusiv funcţia de preşedinte al Senatului.

Acesta a fondat, alături de liderul Pro România, Victor Ponta, bazele unei fuziuni menite să aducă laolaltă echipele partidelor politice pe care le conduc sub numele unei singure formațiuni, Pro România Social Liberal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit fostului candidat ALDE la primăria Capitalei, acest pas reprezintă, practic, răspunsul comun la „realitatea politică, la polarizarea și radicalizarea excesivă a mediului politic românesc”. La capitolul obiective, noul partid își propune în primul rând să se opună „programului de austeritate pe care guvernarea PNL-USR îl pregătește”.