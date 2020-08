Călin Popescu Tăriceanu și-a anunțat oficial candidatura la Primăria Capitalei: ”E nevoie de oameni cu experiență”

Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE, și-a anunțat candidatura la Primăria Generală a Capitalei.

Anunțul a fost făcut chiar de fostul premier al României, în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul partidului.

Liderul ALDE a luat această decizie după ce negocierile cu PSD au eșuat. Candidatura sa a fost validată de liderii partidului parlamentar reuniți în Biroul Politic.

Joi, într-o conferință de presă organizată la sediul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că a luat decizia de a candida la Primăria București.

”Nu mai avem timp de experimente, e nevoie de oameni cu greutate, cu experiență. Experiența politică pe care am acumulat-o ca premier, președinte al Senatului, e bună pentru București. Consider că am o responsabilitate față de colegii mei din partid. Nu e firesc ca generalul să stea numai la birou într-o bătălie”, a spus Tăriceanu.

Tăriceanu mai spune că a luat această decizie pentru că la Capitală nu există un candidat liberal veritabil.

”Am constatat că în București nu există niciun candidat liberal. Nicușor Dan nu are un profil liberal. Bucureștiul de 30 de ani are un electorat liberal și cred că are nevoie de o reprezentare pe măsură.

Sunt de 30 de ani liberal și cred că, având în vedere că trecem printr-o perioadă grea, nu este timp de experimente”, a mai afirmat șeful ALDE.

ALDE va avea candidați și la sectoare

Călin Popescu Tăriceanu a mai spus că ALDE se va prezenta în lupta electorală și la cele șase sectoare din București.

”Într-un eveniment separat vom lansa candidații la sectoare. Am avut și ieri discuții cu PSD și sigur că nu vă ascund am avut discuții și la București. Însă, considerentul principal este legat de necesitatea unei reprezentări mai puternice a unui profil liberal.

Două liste strâng mai multe voturi decât o listă comună. Mi-aș fi dorit ca alegerile locale să dea drumul unui proiect mai amplu, USL 2024. Din păcate, anumite decizii au făcut acest proiect nerealizabil, practic fiecare partid dorește un rezultat cât mai bun.”, a mai spus Tăriceanu.

La europarlamentarele din urmă cu un an, ALDE a înregistrat 4,11, scor sub pragul electoral care nu i-a permis intrarea în Parlamentul European.