Călin Popescu-Tăriceanu, trimis în judecată de Parchetul General. Ce acuzații îi aduc procurorii 

După ce a ratat intrarea în Parlament alături de Pro România, Călin Popescu-Tăriceanu primește o nouă lovitură de proporții. Fostul premier a fost trimis în judecată de Parchetul General.

Procurorii îl acuză pe Tăriceanu de săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi complicitate la uzurpare de calităţi oficiale.

În același dosar, a fost trimis în judecată și senatorul PSD de Giurgiu, Cristian Marciu. Acesta din urmă a fost declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în martie 2015, prin decizie definitivă.

Călin Popescu-Tăriceanu, trimis în judecată de Parchetul General

Mai exact, conform rechizitoriului, Tăriceanu este acuzat că nu a constatat încetarea mandatului senatorului Cristian Marciu, acesta având o decizie definitivă în instanţă privind încălcarea legii incompatibilităţilor.

În acelaşi dosar, a fost trimis în judecată şi senatorul Cristian Marciu, pentru uzurpare de calităţi oficiale.

”Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au încheiat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a doi inculpaţi, senatori în Parlamentul României, pentru săvârşirea infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale, prev. de art. 258 alin. 1 C. pen. (primul inculpat), respectiv pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 C. pen. şi a complicităţii la comiterea infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 258 alin. 1 C. pen. (al doilea inculpat)”, a transmis Parchetul General.

Tăriceanu a ratat intrarea în Parlament

Alegerile parlamentare de pe 6 decembrie nu au fost un moment politic de bun augur pentru Călin Popescu Tăriceanu. Alianţa sa cu formaţiunea condusă de Victor Ponta a însemnat că cei doi lideri politici nu vor mai face parte din următorul Parlament.

Fostul preşedinte al ALDE şi candidat din partea Pro România la alegerile parlamentare a avut o primă reacţie după înfrângerea usturătoare suferită la urne şi ratarea întrării în Parlament.

”Am tăcut o perioadă! Am tăcut cu modestia și umilința celui care nu a fost victorios de data aceasta. Am așteptat să se anunțe rezultatele finale ale alegerilor pentru Parlamentul României. Am așteptat câștigătorii să-și savureze victoria și învinșii să-și adune gândurile. Am așteptat să văd ce vor face învingătorii cu încrederea pe care au primit-o.

Am așteptat întâlnirile cu colegii mei pentru a înțelege ce s-a întâmplat, pentru a vedea dacă mai avem de ce sau pentru cine să mergem mai departe! Acest mesaj nu este pentru cei care urăsc sau pentru cei care se bucură că vocile noastre nu se vor auzi în noul Parlament! Le cunosc reacțiile și vehemența.

Acest mesaj este pentru cele câteva sute de mii de români care au avut încredere în noi, care au știut că noi putem fi cei mai buni apărători ai drepturilor lor. Acest mesaj este și pentru cei 12 milioane de români care, în semn de protest față de cum este condusă țara, au stat acasă pe 6 decembrie”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.