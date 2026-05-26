Calitatea apei mării în România este peste cea din Portugalia și Franța. Raport surprinzător publicat de Agenția Europeană de Mediu

Agenția Europeană de Mediu (EEA) a publicat cel mai recent raport privind calitatea apelor marine și a apelor de scăldat din Europa, iar rezultatele sunt îmbucurătoare pentru turismul românesc și pentru cei care doresc să meargă vara aceasta pe litoral. Conform standardelor riguroase ale Directivei privind apele pentru scăldat (BWD), 84% dintre locațiile din România au obținut un rating de „calitate excelentă”.

Apele din România au fost clasificate de calitate „excelenta” și „bună”

Raportul întocmit de Agenţia Europeană de Mediu se bazează pe o analiză a datelor colectate în perioada 2021-2024 şi care acoperă aproape 22.000 de locații oficiale de scăldat din întreaga Europă. În timp ce media locațiilor excelente din Uniunea Europeană este de 85%, România se află cu doar un procent sub această medie, însă în prima jumătate a ierarhiei, peste destinaţii turistice estivale precum Franţa sau Portugalia.

Mai mult, România, Slovenia şi Luxemburg sunt singurele ţări din acest top în care calitatea apei analizate de inspectori este „excelentă” şi „bună”, restul de 26 de ţări având şi calificativele „acceptabil”, „slab” sau „neclasificat”. În ţara noastră au fost colectate probe din 50 de locaţii de pe litoralul Mării Negre şi din Delta Dunării, verdictul fiind „excelent” pentru 42 dintre ele şi „bun” pentru celelalte opt.

Cipru are cea mai bună calitate a apei, Albania cea mai slabă

Ca analiză generală, experții EEM au constatat că zonele de coastă și mările sunt, în general, într-o stare mult mai bună decât apele interioare (lacuri și râuri). Apele interioare din Europa Centrală, cum ar fi lacurile mici și râurile cu debit redus, sunt mai susceptibile la poluarea pe termen scurt după ploi abundente sau secete de vară.

se regăseşte în Cipru, care are un procent de 99,2%, Top 5 fiind completat de Bulgaria (97,9%), Grecia (97%), Austria (95,8%) şi Croaţia (95,2%). La cealaltă parte a scalei europene se află țări precum Belgia, Ungaria, Estonia, Polonia și Albania, care au mai puțin de 70% din locații cu un rating excelent al calității apei.

Calitatea apei mării și a apei de scăldat din Europa s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii datorită reducerii deversărilor de ape uzate urbane neepurate. În fiecare sezon, autoritățile locale și naționale prelevează probe de apă și le testează pentru prezența bacteriei E.coli și a enterococilor intestinali, care sunt indicatori cheie ai poluării fecale.

Poți afla în timp real calitatea apei în zona unde vrei să faci baie

Deși România înregistrează rezultate oarecum bune, situația este îngrijorătoare în unele părți ale Europei. În 2024, 332 de locații din UE au fost declarate ca având o calitate slabă a apei de scăldat. Cel mai mare procent de apă de calitate slabă a fost înregistrat în Estonia (4,6%), Suedia (4%), Olanda (3,9%) și Franța (3,4%).

ca locațiile cu o calitate slabă a apei să fie închise pentru scăldat pe tot parcursul sezonului următor, cu obligația de a implementa măsuri de remediere. Dacă apa rămâne de calitate slabă timp de cinci ani consecutivi, se introduce o interdicție permanentă de scăldat.

Pentru cei care își planifică o vacanță de vară pe litoral, Agenția Europeană de Mediu a pus la dispoziție se site-ul său o . Prin intermediul profilurilor online ale plajelor, cetățenii și turiștii pot verifica în timp real cele mai recente rezultate ale testelor de apă, le pot compara cu cele din anii precedenți și se pot bucura fără griji de vacanţa de vară.