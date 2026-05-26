Calitatea apei mării în România este peste cea din Portugalia și Franța. Raport surprinzător publicat de Agenția Europeană de Mediu

Cel mai recent raport european privind calitatea apelor de scăldat aduce vești excelente pentru turismul românesc. 84% din locații au apă de calitate excelentă, depășind țări precum Portugalia și Franța
Daniel Spătaru
26.05.2026 | 11:50
Agenţia Europeană de Mediu apreciază calitatea apelor de scăldat din România Foto: colaj Fanatik
Agenția Europeană de Mediu (EEA) a publicat cel mai recent raport privind calitatea apelor marine și a apelor de scăldat din Europa, iar rezultatele sunt îmbucurătoare pentru turismul românesc și pentru cei care doresc să meargă vara aceasta pe litoral. Conform standardelor riguroase ale Directivei privind apele pentru scăldat (BWD), 84% dintre locațiile din România au obținut un rating de „calitate excelentă”.

Apele din România au fost clasificate de calitate „excelenta” și „bună”

Raportul întocmit de Agenţia Europeană de Mediu se bazează pe o analiză a datelor colectate în perioada 2021-2024 şi care acoperă aproape 22.000 de locații oficiale de scăldat din întreaga Europă. În timp ce media locațiilor excelente din Uniunea Europeană este de 85%, România se află cu doar un procent sub această medie, însă în prima jumătate a ierarhiei, peste destinaţii turistice estivale precum Franţa sau Portugalia.

Mai mult, România, Slovenia şi Luxemburg sunt singurele ţări din acest top în care calitatea apei analizate de inspectori este „excelentă” şi „bună”, restul de 26 de ţări având şi calificativele „acceptabil”, „slab” sau „neclasificat”. În ţara noastră au fost colectate probe din 50 de locaţii de pe litoralul Mării Negre şi din Delta Dunării, verdictul fiind „excelent” pentru 42 dintre ele şi „bun” pentru celelalte opt.

Calitatea apei de scăldat în Europa
Foto: EEM

Cipru are cea mai bună calitate a apei, Albania cea mai slabă

Ca analiză generală, experții EEM au constatat că zonele de coastă și mările sunt, în general, într-o stare mult mai bună decât apele interioare (lacuri și râuri). Apele interioare din Europa Centrală, cum ar fi lacurile mici și râurile cu debit redus, sunt mai susceptibile la poluarea pe termen scurt după ploi abundente sau secete de vară.

Cea mai bună calitate a apei din Europa se regăseşte în Cipru, care are un procent de 99,2%, Top 5 fiind completat de Bulgaria (97,9%), Grecia (97%), Austria (95,8%) şi Croaţia (95,2%). La cealaltă parte a scalei europene se află țări precum Belgia, Ungaria, Estonia, Polonia și Albania, care au mai puțin de 70% din locații cu un rating excelent al calității apei.

Topul ţărilor cu cea mai bună calitate a apei din Europa
Foto: EEM

Calitatea apei mării și a apei de scăldat din Europa s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii datorită reducerii deversărilor de ape uzate urbane neepurate. În fiecare sezon, autoritățile locale și naționale prelevează probe de apă și le testează pentru prezența bacteriei E.coli și a enterococilor intestinali, care sunt indicatori cheie ai poluării fecale.

Poți afla în timp real calitatea apei în zona unde vrei să faci baie

Deși România înregistrează rezultate oarecum bune, situația este îngrijorătoare în unele părți ale Europei. În 2024, 332 de locații din UE au fost declarate ca având o calitate slabă a apei de scăldat. Cel mai mare procent de apă de calitate slabă a fost înregistrat în Estonia (4,6%), Suedia (4%), Olanda (3,9%) și Franța (3,4%).

Regulile UE impun ca locațiile cu o calitate slabă a apei să fie închise pentru scăldat pe tot parcursul sezonului următor, cu obligația de a implementa măsuri de remediere. Dacă apa rămâne de calitate slabă timp de cinci ani consecutivi, se introduce o interdicție permanentă de scăldat.

Pentru cei care își planifică o vacanță de vară pe litoral, Agenția Europeană de Mediu a pus la dispoziție se site-ul său o hartă interactivă. Prin intermediul profilurilor online ale plajelor, cetățenii și turiștii pot verifica în timp real cele mai recente rezultate ale testelor de apă, le pot compara cu cele din anii precedenți și se pot bucura fără griji de vacanţa de vară.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
