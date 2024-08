Caludiu Petrila, exasperat de criza Rapidului după 1-1 cu Gloria Buzău: „E dureros! Nici noi nu înțelegem!”

Rapid nu a reușit să pună capăt începutului de sezon dezamăgitor.

Claudiu Petrila, la capătul răbdării: „Trebuie să facem ceva să ne revenim!”

Claudiu Petrila a vorbit și de data aceasta, după ce anterior reacționase după meciul din etapa 4 din Superliga (2-2 cu Sepsi OSK). Tânărul fotbalist a ajuns la capătul răbdării

„Din nou o seară neagră. Am început bine, am marcat repede. Părea că mai puteam înscrie, dar nu a fost să fie. A doua parte am început-o slab, și-au creat câteva ocazii și a venit acel penalty.Azi a fost mai diferit, am legat un pic jocul, am pasat, din păcate n-am reușit să înscriem al doilea gol.

Fizic suntem bine, ne pregătim. E dureros, dar cum am spus și după meciul trecut, trebuie să facem ceva să ne revenim. Nici noi nu înțelegem.

Vrem să câștigăm, dăm totul, dar din păcate nu ne iese de 5 meciuri. Toți trebuie să tragem căruța în aceeași direcție. În vestiar e bine. Cei care au venit sunt jucători foarte buni”, a spus Claudiu Petrila, pentru

Horațiu Feșnic, „demon” pentru Rapid în partida de la Buzău. Centralul a dictat penalty pentru gazde

Rapid a condus pentru mult timp partida de la Buzău. Situația s-a schimbat în minutul 74, când Borza a comis un henț în careu după o lovitură liberă executată de Constantin Budescu.

Horațiu Feșnic nu văzuse inițial atingerea fundașului rapidist, dar centralul a fost chemat la VAR. Ulterior, arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri pentru gazde, iar același Budescu a transformat cu succes de la punctul cu var.

Rapid, fără victorie în Superliga

Perioada tulbure de la Rapid continuă. Echipa lui Neil Lennon este singura din Superliga care nu a reușit să câștige în primele 5 etape scurse din noul sezon, ocupând doar locul 12 cu 4 puncte.

Rapid dă în etapa următoare de un adversar care vine după o perioadă excelentă. Giuleștenii vor juca duminică, 18 august, împotriva celor de la Dinamo, de la ora 21:3o.