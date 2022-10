”Călugărul-amant” al deputatului PSD Aurel Bălășoiu susține că are imagini cu mai mulți arhiepiscopi. Numele lui ÎPS Teodosie, pomenit în acest caz

Totodată, numele ÎPS Teodosie a fost pomenit în acest scandal sexual, care ia amploare în fiecare zi.

Conform , călugărul care ar fi avut relații sexuale cu PSD-istul Aurel Bălășoiu acuză ”comportamentele homosexuale” de la vârful Bisericii Ortodoxe Române. Într-o scrisoare adresată Patriarhului Daniel, călugărul Cristi Călin susține că a obținut imagini compromițătoare, de natură sexuală, cu mai mulți membri ai Bisericii, printre care ÎPS Teodosie al Tomisului, ÎPS Varsanufie al Râmnicului și ÎPS Calinic al Sucevei.

Arhiepiscopia Tomisului a reacționat la aceste acuze și l-a acuzat pe călugăr de calomnie.

” , trebuie să prezinte și dovezi, altfel acuzele devin calomnii. Avem serioase îndoieli cu privire la credibilitatea informațiilor pe care Cristi Călin le lansează cu referire la IPS Teodosie, câtă vreme, după cum însuși declară în interviu, acționează din frustrare pentru faptul că a fost exclus din monahism și exmatriculat de la două Facultăți de Teologie, urmare a unui comportament dovedit incompatibil cu morala creștină: calomnie, comerț neautorizat, port ilegal de uniformă clericală, actualmente făcând parte dintr-o biserică-pirat, nicidecum din BOR, iar în Arhiepiscopia Tomisului a fost depistat, anul trecut, colectând ilegal bani în numele Bisericii”, a explicat Eugen Tănăsescu, purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului.

Între timp, Parchetul de pe lângă ÎCCJ s-a autosesizat după ce în presă au apărut informații că deputatul PSD Aurel Bălășoiu ar fi întreținut relații sexuale cu un călugăr minor. Totodată, a fost deschis și un dosar pentru viol, conform sursei citate.

Cristi Călin, călugărul în cauză, a avut probleme cu legea în ultimii ani pentru că a purtat haine de călugăr fără a deține această calitate, după care a cerut donații de la credincioși.

Cu toate acestea, Cristi Călin nu se lasă și a publicat o scrisoare pe pagina sa de Facebook, unde face o serie de acuzații incredibile.

” Părinte Patriah și tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, credincioșilor din cuprinsul Patriahiei Române pentru sminteala pe care probabil am făcut-o.

Preafericirea Voastre, mă numesc Călin Cristi, unul din cei 10 copii ai părinților mei Vasile și Maria, născut și botezat în Biserica Ortodoxa Romana, absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Iași promoția 2012 ,absolvent al Academiei de Teologie Ortodoxa din Republica Moldova cu studii de master și vă comunic urmatoărele:

În anul 2013 am fost exmatriculat de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia pentru că mi s-a retras binecuvântarea arhierească de către IPS Ioachim arhiepiscopul Romanului și Bacăului al cărui fiu duhovnicesc am fost și sunt. Din anul 2013 nu am mai primit binecuvântare să mai studiez la nicio Facultate de Teologie din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române pentru că am refuzat avansurile sexuale din partea starețului de la mănăstirea Calapodești jud. Bacău.

În urma acestor relatate către conducerea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului eu am fost cel staționat deși nu aveam nicio vina. Primind această pedeapsă din partea Bisericii Ortodoxe Române am promis lui Dumnezeu că voi face lumină și o să lupt încât toți homosexuali din Biserică să fie descoperiți și eliminați conform canoanelor noastre sfinte.

Așa am început o luptă de unul singur ajutat de puține persoane și ele victime ale abuzurilor unor ierarhi .Timp de 10 ani am descoperit zeci de persoane sfințite (diaconi,preoți,episcopi)care sunt homosexuali și pedofili săvârșind prin aceasta infracțiuni foarte grave. În majoritatea cazurilor descoperite de mine am încercat să rezolv în interior problema (BOR) dar când am văzut că se încearcă mușamalizarea lor atunci am sesizat organele competente judiciare și opinia publica (presa civilă).

În toamna acestui an l-am cunoscut pe deputatul PSD de Argeș Bălășoiu Aurel și pe teologul Iosiv Cristian Ionuț, aceștia fiind homosexuali și bisexuali și având în vedere calitățile lor și funcția deputatului în Parlamentul României am profitat de ocazie și m-am introdus în cercurile lor de prieteni astfel obținând de la ei poze,video,mesaje textual și audio în care îi prezintă într-o postură intima și sexuală pe următorii indivizi:

IPS Teodosie Arhiepiscopul Tomisului

IPS Varsanufie Arhiepiscopul Râmnicului

IPS Calinic Arhiepiscopul Argeșului și Mucelului

PS Visarion episcopul de Tulcea

O mulțime de preoți diacon și monahi din BOR pe care nu i-am putut identifica

Având în vedere unele fapte descoperite și ținând cont de prevederile legale cu privire la unele infracțiuni pe care le-am sesizat am întocmit conform legii Denunțuri Penale către Procurori pentru ca faptele prezentate mai sus erau de o gravitate foarte mare.

Cunosc rânduiala Bisericească, Canoanele și hotărârile Sfinților Părinți, Statutul de Organizare și Funcționare al BOR dar vânzând ca cei care au astfel de practici (înclinații sexuale) sunt foarte mulți iar BOR este depășită de situație, am acționat în consecință.

Vă rog să dispuneți măsurile bisericești adecvate situației prezentate pentru ca Biserica lui Hristos sa devina biruitoare”, a scris călugărul în mesaj.

Pe lângă reacția purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, aceasta a trimis și un comunicat de presă prin care s-a dezis de ”dezvăluirile” călugărului.

”ÎPS Teodosie nu are legătură cu cazul deputatului Aurel Bălăşoiu, pe care l-a văzut doar la slujbele oficiate pentru un bolnav, apropiat al deputatului. Dacă cineva acuză pe ÎPS Teodosie, trebuie să prezinte şi dovezi, altfel acuzele devin calomnii. Avem serioase îndoieli cu privire la credibilitatea informaţiilor pe care Cristi C. le lansează cu referire la IPS Teodosie, câtă vreme, după cum însuşi declară în interviu, acţionează din frustrare pentru faptul că a fost exclus din monahism şi exmatriculat de la două Facultăţi de Teologie, urmare a unui comportament dovedit incompatibil cu morala creştină: calomnie, comerţ neautorizat, port ilegal de uniformă clericală, actualmente făcând parte dintr-o biserică-pirat, nicidecum din BOR, iar în Arhiepiscopia Tomisului a fost depistat, anul trecut, colectând ilegal bani în numele Bisericii”, a transmis Arhiepiscopia Tomisului.