Calvar imediat după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost drogată într-un club de noapte și apoi violată

Noapte de coșmar pentru o sportivă britanică după ce a participat la Jocurile Olimpice de iarnă. Cum a ajuns victima violului după ce a vrut să se relaxeze într-un club de noapte
Ciprian Păvăleanu
14.02.2026 | 12:26
Elise Christie este triplă campioană la patinaj viteză, însă în prezent este retrasă din viața sportivă. În cartea ei autobiografică, sportiva britanică povestește calvarul pe care l-a trăit după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă din 2010, care au avut loc la Vancouver, Canda.

Elise Christie și-a expus traumele în cartea sa autobiografică. Cele mai grele momente din cariera sportivei

Elise Christie a câștigat foarte multe medalii de-a lungul carierei sale în patinaj viteză, însă Jocurile Olimpice din 2010 au fost ultimele în care a avut rezultate foarte bune. În 2014 și 2018 ea nu a mai reușit să fie în centrul atenției, urmând ca accidentările să o facă să renunțe înaintea Jocurilor Olimpice din 2022, de la Beijing.

Momentele trăite imediat după cariera sportivă au fost extrem de grele pentru Elise Christie, care a ajuns să aibă chiar și trei locuri de muncă pentru a se întreține: „Am avut trei locuri de muncă. Terminam literalmente la trei dimineața la un loc de muncă, dormeam în mașină o oră și apoi mergeam la altul. Abia dacă dormeam, nu mâncam. Dacă mă uit la poze cu mine din acea perioadă, arătam de parcă m-am săturat de viață, eram complet terminată”, a explicat britanica.

Totuși, în acest moment situația ei financiară s-a îmbunătățit, salvarea venind din celebra platformă OnlyFans: „Nu este acesta scopul meu în viață, nu este ceea ce vreau să fac pentru tot restul vieții mele, nu este obiectivul meu. Dar mi-a redat viața. Mi-a oferit o perioadă de timp să mă descopăr”, a mai spus ea.

Calvarul trăit de tripla campioană mondială într-un club de noapte: a fost drogată și violată

La doar 19 ani, Elise Christie a trăit o adevărată traumă. La scurt timp după Jocurile Olimpice din 2010 a decis să iasă o seară în oraș pentru a se relaxa. Alături de un coleg, Christie a intrat într-un club de noapte, acolo unde a gustat dintr-o băutură oferită de un străin.

În cartea sa autobiografică, Christie povestește cum în scurt timp a început să se simtă rău și să nu-și mai poată mișca mâinile, iar ce a urmat a marcat-o pentru totdeauna: „Îmi amintesc că eram cu un coleg de echipă. Am cumpărat o băutură și, după doar câteva înghițituri, un tip a venit la mine și a început să-mi vorbească. Nu m-am gândit prea mult la asta și am acceptat conversația. Apoi mi-a oferit o băutură. I-am spus că deja băusem una, dar s-a întors cu alta și mi-a spus: `Încearcă asta`. Am luat câteva înghițituri, am fost prea naivă. Nici măcar nu am terminat toată băutura, dar m-am simțit ciudat. Era în jurul orei 22:00.

Am încercat să fug de el, dar pur și simplu nu am putut, oricât de mult am încercat. A ajuns să mă pună într-un taxi. Îmi amintesc că, într-o ceață, i-am cerut taximetristului să nu ne ducă la casa tipului ăstuia și să mă ducă la adresa mea.

Totuși, prădătorul l-a convins pe taximetrist că sunt prietena lui și că eram doar beată, iar el ne-a dus la el acasă. Atunci mi-a fost clar că avea de gând să mă abuzeze sexual și am continuat să țip. Dar, indiferent cât de mult am făcut-o, el continua să vină spre mine. Corpul meu nu a putut lupta cu tipul ăsta, brațele îmi atârnau, nu mă puteam ridica. În cele din urmă, am cedat și m-am predat. Nu știam ce să fac. Cu siguranță nu voiam să-i spun mamei pentru că știam că o va supăra”, a povestit Christie în cartea sa autobiografică.

