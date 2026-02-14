Calvar imediat după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost drogată într-un club de noapte și apoi violată.

ADVERTISEMENT

Elise Christie este triplă campioană la patinaj viteză, însă în prezent este retrasă din viața sportivă. În cartea ei autobiografică, sportiva britanică povestește calvarul pe care l-a trăit după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă din 2010, care au avut loc la Vancouver, Canda.

Elise Christie și-a expus traumele în cartea sa autobiografică. Cele mai grele momente din cariera sportivei

Elise Christie a câștigat foarte multe medalii de-a lungul carierei sale în patinaj viteză, însă Jocurile Olimpice din 2010 au fost ultimele în care a avut rezultate foarte bune. În 2014 și 2018 ea nu a mai reușit să fie în centrul atenției, urmând ca accidentările să o facă să renunțe înaintea Jocurilor Olimpice din 2022, de la Beijing.

Momentele trăite imediat după cariera sportivă au fost extrem de grele pentru Elise Christie, care a ajuns să aibă chiar și trei locuri de muncă pentru a se întreține: „Am avut trei locuri de muncă. Terminam literalmente la trei dimineața la un loc de muncă, dormeam în mașină o oră și apoi mergeam la altul. Abia dacă dormeam, nu mâncam. Dacă mă uit la poze cu mine din acea perioadă, arătam de parcă m-am săturat de viață, eram complet terminată”, a explicat britanica.

Totuși, în acest moment situația ei financiară s-a îmbunătățit, salvarea venind din : „Nu este acesta scopul meu în viață, nu este ceea ce vreau să fac pentru tot restul vieții mele, nu este obiectivul meu. Dar mi-a redat viața. Mi-a oferit o perioadă de timp să mă descopăr”, a mai spus ea.

Calvarul trăit de tripla campioană mondială într-un club de noapte: a fost drogată și violată

La doar 19 ani, Elise Christie a trăit o adevărată traumă. din 2010 a decis să iasă o seară în oraș pentru a se relaxa. Alături de un coleg, Christie a intrat într-un club de noapte, acolo unde a gustat dintr-o băutură oferită de un străin.

În cartea sa autobiografică, Christie povestește cum în scurt timp a început să se simtă rău și să nu-și mai poată mișca mâinile, iar ce a urmat a marcat-o pentru totdeauna: „Îmi amintesc că eram cu un coleg de echipă. Am cumpărat o băutură și, după doar câteva înghițituri, un tip a venit la mine și a început să-mi vorbească. Nu m-am gândit prea mult la asta și am acceptat conversația. Apoi mi-a oferit o băutură. I-am spus că deja băusem una, dar s-a întors cu alta și mi-a spus: `Încearcă asta`. Am luat câteva înghițituri, am fost prea naivă. Nici măcar nu am terminat toată băutura, dar m-am simțit ciudat. Era în jurul orei 22:00.

Am încercat să fug de el, dar pur și simplu nu am putut, oricât de mult am încercat. A ajuns să mă pună într-un taxi. Îmi amintesc că, într-o ceață, i-am cerut taximetristului să nu ne ducă la casa tipului ăstuia și să mă ducă la adresa mea.

Totuși, prădătorul l-a convins pe taximetrist că sunt prietena lui și că eram doar beată, iar el ne-a dus la el acasă. Atunci mi-a fost clar că avea de gând să mă abuzeze sexual și am continuat să țip. Dar, indiferent cât de mult am făcut-o, el continua să vină spre mine. Corpul meu nu a putut lupta cu tipul ăsta, brațele îmi atârnau, nu mă puteam ridica. În cele din urmă, am cedat și m-am predat. Nu știam ce să fac. Cu siguranță nu voiam să-i spun mamei pentru că știam că o va supăra”, a povestit Christie în cartea sa autobiografică.