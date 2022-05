Calvar pentru Elena Merișoreanu după intervențiile suferite: “Nu-mi simt piciorul operat”

Elena Merișoreanu ne povestește cum se simte la un an de la operația de fiere, în urma căreia i-au fost scoase 60 de pietre. Artista, în vârstă de 75 de ani, a fost tratată greșit pentru o afecțiune la stomac, în timp ce avea probleme cu fierea. Cântăreața dezvăluie că avea dureri atât de puternice încât a crezut, la un moment dat, că poate are cancer la stomac. Elena Merișoreanu nu ține regim, dar nu are voie să consume grăsimi sau prăjeli. În pandemie, artista a mai fost operată la un picior. medicul i-a recomandat artistei să slăbească.

Elena Merișoreanu, la un an de la operația de fiere: “Am luat tot felul de medicamente de stomac din America, din Germania”

Elena Merișoreanu își amintește prin ce calvar a trecut, înainte să se opereze la fiere. Interpreta de muzică populară a povestit, pentru FANATIK, cât de greu i-a fost și cine i-a descoperit problemele pe care le avea cu fierea, în timp ce un mare medic o trata eronat pentru o altă afecțiune.

”Acum un an de zile m-am operat la fiere și mi-au scos 60 de pietre cât bobul de mazăre. Mă trata un mare profesor de stomac, acum doi ani de zile. Muream și înviam! Ultima dată i-am spus, ‘Domnule profesor, nu mai pot. Îmi vărs și mațele din mine. Am vomat… ‘. Când am făcut ecografia, o doctoriță m-a tras deoparte și mi-a spus că nu e bine, să merg chiar în clipa aceea la Cantacuzino.

‘Acum te duci la Cantacuzino să te operezi că plesnește fierea în tine’. M-am dus acolo și nu mi-au mai dat drumul acasă. Mi-au făcut toate investigațiile și m-au urcat pe masa de operație.

Mi-a dat borcanul acasă cu pietre. Mi-a fost scârbă de ele. Mă tratam de stomac și eu aveam pietre la fiere. Am luat tot felul de medicamente de stomac din America, din Germania… Mă gândeam că poate am cancer la stomac și când colo…”, a declarat, pentru FANATIK, Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu: ”Am probleme cu piciorul acela neoperat”

La un an de la operația de fiere, interpreta de muzică populară nu ține regim alimentar, însă evită mâncărurile grase și prăjelile. Medicul i-a mai atras atenția să nu consume nimic piperat sau iute. Ar dori să mai slăbească, dar îi este foarte greu. S-a operat la un picior, întrucât nu mai avea cartilaj la genunchi. Acum o doare și cel de-al doilea picior și ar trebui să se opereze și la acesta.

”De când m-a operat trebuie să fiu atentă la mâncare. Nu țin regim, dar mi-a spus medicul să nu mănânc gras, piperat sau iute. Dar nu îmi mai place, îmi plăcea când eram tânără. Din păcate nu pot să dorm fără să îmi fac ceva de mâncare. Stau seara și mă uit la televizor și mă prinde două noaptea. Așa mă ia foamea.

Tot de aceea, îmi este foarte greu să slăbesc. Am suferit o operație la picior, nu mai aveam cartilaj la genunchi. În rest, îmi fac analizele, sunt sănătoasă tun! Acum am probleme cu piciorul acela neoperat”, susține interpreta de muzică populară.

”Operația nu este grea. Este grea recuperarea”

Elena Merișoreanu este de părere că problemele de sănătate legate de genunchi au început cu ani în urmă, după ce a stat ani de zile în picioare, ore întregi. Artista susține că operația la picior nu este grea, însă recuperarea este complicată, întrucât nu se va mai putea deplasa o perioadă, fără cadru sau fără o cârjă.

”Adevărul este că de la 16 ani stau pe tocuri ore în șir, de la ora 18 până dimineața. Nu mă descălțam pentru că nu puteam, se umflau picioarele. Pe cel operat nici nu-l simt acum, dar nu cred că e bine nici asta. Acum trebuie operat celălalt picior, s-a lăsat greutatea pe el. Operația nu este grea. Este grea recuperarea și nu poți să circuli fără cadru, fără cârjă. Vara aceasta sunt ocupată și cu implantul dentar…”, a mai declarat artista, pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu, speriată de “variola maimuței”

Elena Merișoreanu se teme de aceea ce se întâmplă în America, acolo unde o boala rară și extrem de infecțioasă, numită „variola maimuței”, a stârnit panică, mai ales că în toamna anului trecut a stat în spital timp de 9 zile cu COVID-19.

”Știu de la prieteni că în Los Angeles și la Chicago nu se mai servește nimic, decât la terasă. Se pare că a explodat iar pandemia acolo, variola maimuței. Toată lumea se umple de bube, nu mai scapă nimeni. COVID-19 am avut și eu, din fericire o formă ușoară. N-am avut febră și asta m-a derutat. Am zis, inițial, că este o răceală. Dar când am rămas fără gust și fără miros, atunci s-au impacientat fetele și au chemat salvarea. Am stat 9 zile în spital”, a mai declarat cântăreața de muzică populară.

Pe lângă reacțiile de încurajare, problemele de sănătate legate de coronavirus i-au adus familiei artistei și niște mesaje neplăcute. De ziua ei, pe 5 noiembrie 2021, familia Elenei Merișoreanu . Cântăreața de muzică populară susține că nu e prima dată când s-a spus despre ea că ar fi murit. Interpreta și familia ei au mai trecut prin aceste lucruri, în urmă cu câțiva ani.