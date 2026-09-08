Calvarul lui George Pușcaș se apropie de final! Atacantul lui Dinamo dezvăluie: „Problema s-a agravat”

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George Pușcaș a avut mai multe probleme medicale în ultimul an astfel că a decis să se opereze, din nou, la începutul verii. Acesta a fost și motivul pentru care a rămas în tribună în toată această perioadă. George Pușcaș nu a mai jucat din 16 mai, după care a decis să se opereze de o hernie inghinală care nu îi permitea să joace fotbal la nivel înalt.

George Pușcaș e gata de revenire și vorbește deschis despre accidentarea complicată care l-a ținut departe de gazon

A revenit în cele din urmă la antrenamente la Săftica. Mărturisește că operația nu a fost un succes real, astfel că recuperarea a fost complicată și greoaie. Într-un interviu acordat atacantul a dezvăluit că în cariera sa a evoluat de multe ori cu injecții și antiinflamatoare, iar această decizie l-a costat.

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„Sunt mai bine. Au apărut niște complicații ulterior, după operație, având în vedere că eu am jucat foarte mult cu injecții, cu antiinflamatoare. A recidivat pe cealaltă parte și, neștiind că problema s-a agravat, am fixat o treabă și a apărut alta. Având în vedere că am trecut peste asta, mă simt din ce în ce mai bine și sper ca, cât mai repede, să pot să revin și să-mi ajut echipa”, a declarat George Pușcaș.

, cu toate că recunoaște că a avut parte de o carieră plină de încercări. A fost nevoit de fiecare dată să se ridice, însă, și să încearcă să își poarte cariera la următorul nivel.

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Atacantul dinamovist George Pușcaș vorbește despre cariera sa complicată, plină de „provocări”

„Simt că am avut parte de multe provocări. Toată cariera mea au fost provocări continue și mereu a trebuit să trec peste, să mă reculeg și să fiu pozitiv. Reușesc să stau pozitiv, să fiu din ce în ce mai pregătit, să-mi țin mintea ocupată. Cu ajutorul lui Dumnezeu, fiind sănătos, ulterior pot să progresez și în forma fizică, să ies pe teren. E mai greu după operație, când trebuie să stai, să nu faci nimic. Mie nu-mi place să aștept, dar acum sunt pe momentul cel bun. Ăsta e drumul. Fiecare fotbalist are provocările lui și trebuie să se descurce și să treacă peste.

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. Am încercat mereu să fiu lângă echipă și să aduc prin altceva o contribuție: printr-o vorbă, printr-un ajutor, fiind mereu în vestiar. La antrenamente să ies, să mă uit, să-i ajut cumva prin vorbe, având o anumită experiență. Vreau să fiu implicat 100%, chiar dacă nu sunt acolo, pe teren”, a completat George Pușcaș pentru sursa citată.