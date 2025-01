Calvarul lui Hakim Abdallah a ajuns la final! A revenit ca titular la Dinamo după două luni şi a marcat: “E greu de acceptat când ceilalţi joacă şi tu te uiţi”

Hakim Abdallah este considerat unul dintre cei mai importanţi jucători de la Dinamo. Atacantul a pus umărul serios pentru evitarea retrogradării, dar în acest sezon a intrat într-un con de umbră, fiind măcinat de accidentări.

UPDATE: Hakim Abdallah a deschis scorul cu Unirea Slobozia

Hakim Abdallah a revenit cu gol printre titularii lui Dinamo. Atacantul a deschis scorul în minutul 35 după o centrare excelentă din dreapta a lui Sivis. Este prima reuşită din 21 iulie 2024 pentru jucătorul lui Dinamo.

Ultima dată a marcat la meciul din etapa a doua, cu Petrolul Ploieşti, scor 4-1. Cu acest gol, Abdallah ajunge la cota trei în acest sezon şi pare că a revenit la forma care l-a consacrat.

Calvarul lui Hakim Abdallah a ajuns la final: “În vară nu am avut deloc pauză şi a fost foarte greu fizic şi mental să salvăm echipa”

Împotriva Unirii Slobozia, după o pauză de două luni, de la meciul cu Sepsi, încheiat cu scorul de 1-1. Internaţionalul din Madagascar a suferit apoi o nouă accidentare, care i-a stopat creşterea.

FANATIK în cantonamentul din Antalya calvarul prin care a trecut. Atacantul a declarat că sezonul precedent şi-a lăsat amprenta, fiind consumat fizic şi mental după ce echipa s-a salvat, in-extremis, de la retrogradare:

“În vară nu am avut deloc pauză şi a fost foarte greu fizic şi mental să salvăm echipa. Pentru mine e mai simplu să joc pentru primele locuri decât să lupţi pentru salvare. Ai mai multă presiune, este diferit.

Am fost consumat fizic şi mental, dar am reuşit să salvăm echipa. În acest sezon am avut o accidentare la gleznă, a fost greu. Îmi spun mereu: “De ce mi se întâmplă tocmai mie?”. Nici când am revenit nu am fost la 100% şi asta m-a frustrat. Acum am avut puţină pauză”, a povestit Abdallah.

“A fost pentru prima dată în viaţă când i-am zis “nu” tatălui meu”

Pauza de iarnă a fost de ajutor pentru internaţionalul din Madagascar, care spune că a ignorat multe semnale de alarmă dictate de corp şi a continuat să tragă până când la epuizare:

“Eram cu tatăl meu în timpul vacanţei şi mi-a spus să stau jos să mă uit la un meci cu el. A fost pentru prima dată în viaţă când i-am zis “nu” tatălui meu, că trebuie să mă odihnesc. Aveam nevoie mare de odihnă.

Eu sunt genul de om care spune că tot ceea ce ţi se întâmplă este prevestit. Dumnezeu decide. Dar de fiecare dată corpul mi-a transmis semnale de alarmă. Şi pauza asta m-a ajutat foarte mult”, a spus Abdallah pentru FANATIK.

Kopic: “Abdallah s-a antrenat foarte bine, arată poftă de joc”

Zeljko Kopic a luat decizia să îl titularizeze pe Abdallah în faţa lui Alex Pop. Atacantul venit de la Oţelul Galaţi nu a avut evoluţii prea bune cu Universitatea Craiova şi U Cluj şi a fost lăsat pe bancă:

“Abdallah s-a antrenat foarte bine, arată poftă de joc, este într-o formă foarte bună şi de aceea am decis să îl titularizez”, a spus Kopic înaintea meciului cu Unirea Slobozia.

700.000 de euro este cota de piaţă a lui Abdallah

27 de ani are atacantul lui Dinamo