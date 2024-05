Calvarul lui Ionuț Panțîru: dezvăluiri cutremurătoare ale medicului de la FCSB: „Nu am văzut așa ceva în toată cariera mea”

Ionuț Panțîru este unul dintre cei mai ghinioniști fotbaliști din Superliga României. Cariera fundașului stânga a fost marcată de accidentări.

Ionuț Panțîru, carieră marcată de accidentări

Fotbalistul de 28 de ani a fost introdus pe finalul meciului cu Universitatea Craiova. De la venirea sa la FCSB, acesta a fost accidentat nu mai puțin de 22 de luni. Multă lume ar fi renunțat la fotbal după atâtea probleme medicale, însă fundașul campioanei speră să redevină titluar la FCSB cât mai repede.

Flavian Arămitu, medicul celor de la FCSB, a vorbit despre problemele medicale ale lui Ionuț Panțîru. Doctorul a declarat că accidentarea sa a fost una dintre cele mai complicate pe care le-a văzut. Fotbalistul a suferit o leziune gravă la genunchi după un contact cu Adrian Șut la antrenamente.

“Ne-a picat lumea când am văzut imaginile de la RMN”

“Mi-a fost greu să o spun. Am spus-o așa, cu jumătate de gură. Am avut un caz, interesant din punct de vedere medical, dar trist pentru jucător. Se întâmplă.

I-am spus că este o accidentare gravă, pașii pe care urmează să-i facem, operațiile din care putem alege. A ales o variantă din străinătate, specialistul de acolo spunându-i că este optimist cu rezolvarea problemei printr-o soluție simplă și rapidă.

Din păcate, s-a dovedit că nu s-a putut rezolva așa, i-am spus că o să urmeze o perioadă grea. Despre Panțîru este vorba. Am simțit că este o accidentare foarte gravă, pe care nu o vezi des. Eu nu am văzut-o în cariera mea, destul de lungă. Pare greu de crezut. Ne-a picat lumea când am văzut imaginile de la RMN. Era de necrezut”, a explicat Flavian Arămitu, conform

Ionuț Panțîru a ajuns la FCSB în sezonul 2019/2020, fiind transferat de la Poli Iași. Acesta a impresionat în primele meciuri în tricoul roș-albastrilor, iar Gigi Becali spera să facă o adevărată afacere cu fotbalistul. Accidentările nenumărate i-au complicat mult cariera, însă Panțîru speră să revină acum și să-și ajute echipa în cupele europene.

. Acesta s-a accidentat în meciul cu Rapid București din ultima etapă a turului play-offului și se credea că va rata finalul sezonului, însă a fost refăcut și a făcut parte din lotul campioanei României pentru meciul cu Universitatea Craiova.

FCSB mai are două etape de disputat în acest sezon. . Săptămâna viitoare roș-albaștrii vor juca cu rivala Rapid București.