Calvarul mut pe care-l trăiește Assad Al-Hamlawi, golgheterul Universității Craiova. Interviu cutremurător despre rudele din Gaza: „Am pierdut 7 copii mici în război, tați… Oh, Dumnezeule!”

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Au trecut deja mai bine de 3 ani de când războiul din Gaza dintre Israel și Hamas a schimbat definitiv Orientul Mijlociu. Deși se află la mii de kilometri distanță, Assad Al-Hamlawi, golgheterul Universității Craiova, și familia sa au fost extrem de afectați de ceea ce s-a întâmplat. O rană care nu se va vindeca niciodată.

Tatăl golgheterului Universității Craiova, emoționat total după ce Assad Al-Hamlawi a marcat de 4 ori pentru naționala Palestinei

FANATIK l-a contactat pe Assan Al-Hamlawi, tatăl jucătorului lui Felipe Coelho, care a vorbit în premieră despre un subiect extrem de delicat. Veți citi un interviu pur și simplu cutremurător.

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Cum a fost să îl vedeți pe Assad marcând pentru naționala Palestinei, mai ales în contextul războiului?

– Să îmi văd e ceva extraordinar, pentru că și Annass (n.r. fratele cel mic al lui Assad) e la lotul de tineret. Îmi pare rău că nu am putut să fiu în China la meci. Din păcate nu putem juca în țara noastră. Este foarte dureros ce se întâmplă.

Aveți familie în Fâșia Gaza?

– . Nu am mai fost de 20 de ani acolo. Ca să îmi văd rudele trebuie să mergem în Iordania pentru că acolo pot călători. Nu îi putem ajuta cu absolut nimic. Nu poți trimite alimente, nu poți trimite bani acolo, nimic! Nu putem să mergem nici măcar în Cisiordania.

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Familia lui Assad Al-Hamlawi trăiește un adevărat coșmar în Gaza

Ați pierdut persoane apropiate în războiul cu Israel?

– Avem foarte multe persoane apropiate acolo. E foarte dureros pentru că am pierdut mulți veri acolo. Oh, Dumnezeule! Am pierdut 7 copii mici în război! Am pierdut tați, oameni în vârstă, care nu au avut nimic de-a face cu acest război. Nu mi-am văzut mama timp de 15 ani.

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Cum vă raportați la acest conflict extrem de sângeros, care pare că nu are nicio rezolvare?

– Știți ce înseamnă demolare totală? Gaza a fost ștearsă de pe fața Pământului. Acești oameni au omorât 80.000 de persoane, dintre care peste 20.000 sunt copii! De ce? Ce au făcut copiii? Sunt atât de nervos și supărat… Și nu putem face nimic, noi palestinienii, nu ne putem apăra.

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Gestul emoționant al lui Assad Al-Hamlawi pentru refugiații din Gaza

Cine este vinovat pentru acest conflict?

– Israelienii vorbesc despre ce a făcut Hamas pe 7 octombrie (n.r. 2023), dar știm cu toții că nu despre asta este vorba. Suntem ocupați de 70 de ani. Nu putem să intrăm în Palestina să ne vizităm familia. Am mai mult de 100 de veri acolo! Nu poți trimite acolo direct nici măcar o sticlă cu apă!

Assad este afectat de toate aceste lucruri?

– Când Assad a venit la Craiova și a ieșit pe teren cu steagul Palestinei, rudele din Fâșia Gaza au fost atât de fericite, m-au sunat: „Suntem atât de fericiți că fiul tău a fluturat steagul palestinian pentru că suferim atât de mult și ne e atât de greu”. În acel moment, Assad a donat mai mult de 2.000 de euro pentru a ajuta refugiații din Gaza. Toți cei din Gaza sunt familia noastră. Toți oamenii. Așa suntem noi, palestinienii.

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Ați vrea să mai punctați ceva?

– A fost un fel de glumă între noi în timpul războiului. Sunau foarte mulți agenți din Egipt și am blocat WhatsApp-ul. Pentru că avem același nume de familie, mi-au sunat rudele din Fâșia Gaza și voiau să vorbească cu Assad.

Ce ați vrea să se știe despre războiul din Gaza?

– Acum 70 de ani, israelienii au venit acolo ca refugiați, iar palestinienii le-au oferit adăpost, mâncare, apă, le-au dat case și tot ce aveau nevoie. După 5 ani au început să omoare palestinienii și să le ia casele. Asta e adevărata poveste! Toată lumea știe asta.