Calvarul prin care trece Larisa Udilă de la “Bravo, ai stil”, însărcinată în 4 luni: “Mă târam în genunchi”

Larisa Udilă de la “Bravo, ai stil! Celebrities” le-a dat fanilor câteva vești neașteptate. Fosta concurentă din emisiunea dedicată modei a fost prezentă în după-amiaza de marți pe canapeaua lui Teo Trandafir, acolo unde a dorit să le spună tuturor prin ce a trecut. Vestea că va deveni mămică i-a schimbat șatenei total viața.

Fosta participantă din show-ul de modă prezentat de către Ilinca Vandici le-a dat mari emoții celor de acasă. Vedeta a recunoscut că sarcina ei nu a fost una tocmai roz, dar și că începuturile au fost foarte dificile. Aceasta a suferit foarte mult când a realizat că ar putea fi ceva în neregulă cu bebelușul ei, pe care pare să și-l fi dorit din tot sufletul.

Larisa Udilă și partenerul ei de viață au făcut însă tot posibilul pentru a se asigura că sarcina decurge în mod normal. În acest sens au existat numeroase vizite la diverși medici, dar și o sumedenie de teste de specialitate. Unul dintre analize a fost realizată chiar în Statele Unite ale Americii, atunci când vedeta a început să se panicheze tot mai mult, în legătură cu sarcina ei.

Larisa Udilă de la “Bravo, ai stil”, chinuri din cauza sarcinii în 4 luni

Larisa Udilă, fosta concurentă din sezonul trecut de la “Bravo, ai stil”, a avut parte de emoții foarte mari, când a mers la mai multe controale pentru a vedea care este starea bebelușului ei. La început de sarcină, vedeta Kanal D și-a dat seama că ar putea exista nereguli, după cum a povestit chiar ea.

Frumoasa șatenă a avut parte și de câteva episoade mai puțin plăcute. În primele săptămâni de când a aflat că va deveni mămică, Larisa a experimentat stări cumplite de rău și abia dacă putea să se dea jos din pat. Prezentatoarea Teo Trandafir a fost vizibil șocată de cele auzite, în respectivele minute.

“Când auzeam de alte fete că sunt însărcinate și le este rău nu îmi imaginam că este chiar așa. Ziceam că sunt alte femei mai sensibile. Nu știi cum e atunci până când nu treci prin asta. Mă târam în genunchi de la pat până la toaletă, ca să nu vomit pe mochetă.”, a susținut fosta concurentă.

Larisa Udilă a dezvăluit că ea și iubitul ei vor avea un băiețel, dar și că a organizat o petrecere restrânsă pentru a le da vestea cea mare apropiaților ei.

“Când am mers la un control și am aflat că ar putea avea risc de sindromul Down bebelușul am plâns foarte tare. Am sunat-o pe mama și nu m-am putut controla, i-am închis că plângeam în hohote. Am făcut mai multe teste pentru a afla morfologia bebelușului. Au fost 6 zile de coșmar până când am primit rezultatele. Am apelat la un test din America și am aflat că este totul perfect. Am tras pe dreapta când am aflat și am început amândoi să plângem.

Mi-am făcut griji când am început să mă mai îngraș puțin. Soacra mea îmi spunea să nu îmi mai fac gânduri din acestea, să nu mă mai plâng, că nu știu ce atrag de la viață. Și așa a fost, după testul de morfologie. Am avut foarte multă susținere, mama, soacra mea. Iubitul meu ar face orice pentru mine, nu mă supără niciodată cu nimic. Bebelușul este băiețel, va fi Leu, se va naște în luna august din acest an”, a mai povestit Larisa Udilă.

