Calvarul prin care trece văduva lui Dan Spătaru: ”Recuperarea este foarte grea”

Sida Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, povestește prin ce calvar a trecut înainte, dar și după ce s-a operat de hernie de disc. Fosta balerină avea dureri cumplite la piciorul drept și spune că, la un moment dat, nu își mai simțea membrul inferior. Acum, soția regretatului interpret ar trebui să se opereze din nou la coloană, întrucât are dureri la piciorul stâng. Până atunci, încearcă să uite de durere și de gândurile negre într-o vacanță departe de casă.

Sida Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, a plecat în vacanță ca să scape de depresie

La un an de la operația de hernie de disc, văduva lui Dan Spătaru, Sidonia Spătaru, se bucură în aceste momente de o vacanță în Sicilia, la buna ei prietenă, Gina Tătaru. Într-un interviu pentru FANATIK, soția celui numit și “Regele aplauzelor” a vorbit despre problemele de sănătate, dar și

Ce mai faceți, cum vă simțiți?

– Sunt în vacanță în Sicilia, la Siracusa, la prietena mea Gina Tătaru. Aici sunt case foarte multe de vacanță. Este o căldură infernală, vine din Africa valul de căldură. Mă aflu aici de aproape o lună de zile. Pe 17 iunie vin acasă.

Văduva lui Dan Spătaru, despre operația la coloană: ”Recuperarea este foarte grea”

V-ați operat la coloană în urmă cu un an…

– M-am operat la coloană în urmă cu un an de zile. Am făcut recuperare, am fost la Techirghiol. Recuperarea este foarte grea. Practic, nu-ți trece. Acum ar trebui iar să mă operez de hernie de disc. Trebuie să fiu foarte atentă când calc. Acum mă supără și piciorul stâng. Mă durea piciorul drept, până în vârful degetelor.

Cred că nu aveți voie să cărați greutăți, nu-i așa?

– Nu am voie să car deloc, dar am mai și căra, ce să fac? Fata mea, Dana, pleacă dimineața și vine seara. Dar acum e mai bine, mai ales de când am stat la soare. Apa este rece, nu am voie să intru. La Techiorghiol, înainte să plec, bazinul era închis, că aș fi intrat în apă să înnot. Medicul mi-a recomandat apă sărată și înot.

”Toată durerea se ducea pe piciorul drept, nu puteam să merg”

Spuneați că la un moment dat nu vă mai simțeați piciorul drept…

– Da. Anul trecut, la coloană, medicul m-a operat pe partea dreaptă. Toată durerea se ducea pe piciorul drept, nu puteam să merg. La un moment dat nu-l mai simțeam. Am un an de la operație. Tot încerc să evit a doua operație, să nu o fac, dar mă chinui. Încerc tot felul de proceduri…

S-a luptat ani de zile cu depresia

Cu depresia vă mai luptați?

– De când a murit Dan am această problemă. Este foarte greu.

Dar vacanța vă priește…

– Am stat acasă cu operația aceasta a mea și cu depresiile mele. Mă mutam de pe un pat pe altul. A fost foarte greu. Și singură… Acum am ieșit din starea asta aici la mare și la soare. În plus, ai ce vizita în Sicilia. Dar prețurile au sărit în sus, peste tot. Să sperăm, însă, că Dumnezeu este de partea noastră. Dar să fim și noi mai buni, că s-au înrăit oamenii. Foarte mult s-au înrăit!

Dan Spătaru s-a cununat religios cu soția lui, Sida, cu trei ani înainte să moară

Dan Spătaru a fost unul dintre cei mai valoroși interpreți pe care i-a avut România. A fost extrem de iubit de o țară întreagă și s-a bucurat de un succes uriaș.

Regretatul artist a dus-o la altar pe soția lui, Sidonia, cu doar trei ani înainte să moară. Cei doi s-au cununat religios în anul 2001, iar Dan Spătaru a decedat în septembrie 2004.

Pe soția lui, balerina Sida, a cunoscut-o în anul 1972 la „Teatrul Fantasio” din Constanța. Sida și Dan s-au căsătorit în 1974 și au avut un copil, pe Dana.

Fata artistului, Dana, a devenit mamă după moartea tatălui. Cântărețul s-a luptat ani în șir cu dependența de alcool, iar soția lui l-a ajutat să scape de această meteahnă. Mereu spunea că ”

Dan Spătaru s-a stins din viață în urma unui infarct. Peste zece mii de oameni au fost prezenți la înmormântarea sa.