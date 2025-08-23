Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă

Hong Kong este unul dintre cele mai bogate orașe din lume, însă oamenii săraci care trăiesc aici nu au deloc o viață ușoară. Deși pentru turiști orașul e unul fabulos, iată că unii locuitori supraviețuiesc cu greu.

Cum trăiesc oamenii săraci în Hong Kong, unul dintre cele mai bogate orașe din lume

În Hong Kong trăiesc o mulțime de milionari, iar cei care ajung aici spun că orașul este unul din ”viitor”. Tehnologia e mult mai evoluată în acest colț de pe glob, iar turiștii sunt fascinați de ceea ce ajung să vadă.

La fel ca și în alte locuri însă și în Hong Kong există oameni cu posibilități financiar limitate. Iar în cazul acestora, condițiile de trai sunt unele la care poate mulți nu s-ar fi așteptat.

Un reportaj realizat de evidențiază modul în care oamenii săraci trăiesc în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Viața lor e un calvar în special vara, când Hong Kong e lovit constant de valuri de caniculă. Și nici locuințele lor nu sunt unele prea grozave.

Unii oameni se simt ca într-un cuptor și dacă folosesc aerul condiționat. Mulți trăiesc pe acoperișurile blocurilor, iar în interior sunt chiar și 36 de grade, deși clima este pornită la maxim.

„Uneori e atât de cald încât nici nu putem dormi”, spune Yeung, o persoană care locuiește la etajul 9, într-un spațiu limitat. Imobilul nu are lift, iar locuința e practic una improvizată pe acoperișul blocului.

Cum arată viața oamenilor în ”locuințele cușcă”

După cum spuneam anterior, oamenii săraci din Hong Kong nu au deloc o viață ușoară. Conform celor de la CNN, în jur de 220.000 de persoane trăiesc în ”locuințe cușcă”. Vorbim practic despre niște apartamente ilegale amplasate pe acoperișurile blocului.

Multe dintre ele sunt slab ventilate și nu au ferestre. Iar în unele cazuri ajung să fie invadate foarte ușor de gândaci, păduchi, dar și șobolani. Și chiar și specialiștii recunosc că aceste condiții sunt inumane.

„Unele condiții sunt extrem de inumane. Locuiesc în spații de doar 1,4 metri pătrați. Împart bucătăria și toaleta cu 15, 20, sau chiar peste 30 de alte gospodării”, spune Sze Lai Shan, director adjunct al organizației comunitare SoCO.

Din ce sunt făcute ”locuințele cușcă”

Aceste locuințe de tip ”cușcă” sunt construite din materiale simple. Practic vorbim despre niște construcții din tablă, care în perioada verii devin fierbinți și rețin căldura chiar și pe timp de noapte.

Astfel, sunt locuințe în care termometrele pot arăta 41 de grade, deși afară sunt temperaturi normale. Drept urmare, viața multor locuitori săraci devine un adevărat calvar în perioada verii, în special când sunt emise alerte de caniculă.

„E atât de cald încât simți că faci insolație”, a povestit Wu, un bărbat de vârstă mijlocie care locuiește într-un apartament subdivizat fără aer condiționat în Sham Shui Po.

Cum le este afectată sănătatea oamenilor

Se pare că oamenii săraci care nu se confruntă doar cu condiții dificile, ci și cu probleme de sănătate. Un adolescent în vârstă de 15 ani locuiește cu mama sa într-o ”locuință cușcă” fără aer condiționat și fără ferestre.

Uneori de abia simte aerul proaspăt, iar asta i-a afectat viața de zi cu zi. Mai mult de atât, adolescentul are și probleme de sănătate. Acesta s-a confruntat cu o febră severă care i-a paralizat fața.

Și se pare că de vină ar fi condițiile din locuința înghesuită. Chiar și așa, oamenii nu au alte soluții având în vedere faptul că .

„Este cu adevărat înghesuit. Parcă sunt tăiat de la aerul proaspăt de afară. Parcă sunt tăiat de lume. E ca și cum ar exista un zid sau un separator care ne împiedică să ne facem prieteni noi. Sunt într-o stare sumbră și apăsătoare. Mi-am pierdut încrederea”, le-a povestit adolescentul celor de la CNN.

Un sondaj realizat de SoCO în vara anului trecut evidenția și alte probleme grave. Mai exact, conform sursei citate, 83% dintre locatarii din locuințele subdivizate au raportat probleme cu somnul.

Mai mult de atât, s-ar părea că 60% dintre aceștia au suferit instabilitate emoțională, în timp ce mai bine de jumătate au avut probleme dermatologice. O treime dintre participanți au raportat de asemenea că s-au confruntat cu amețeli.

Astfel, deși pentru turiști o vacanță în Hong Kong poate fi una de vis, iată că pentru oamenii săraci care locuiesc aici, orașul este insuportabil. De asemenea, mulți duc o luptă zilnică pentru a putea să supraviețuiască.