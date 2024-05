Calvarul trăit de Oana Roman. Vedeta a ajuns la capătul puterilor: ”Este ceva rău de tot”

Oana Roman a tras un semnal de alarmă și a vorbit despre calvarul trăit de mult timp. Vedeta le-a transmis oamenilor un mesaj important pe rețelele sociale.

Calvarul pe care Oana Roman îl trăiește de ani buni. Vedeta a răbufnit

Fiica lui Petre Roman este în viața publică de mulți ani, timp în care . De-a lungul timpului, Oana Roman a fost criticată pentru aspectul fizic, dar și din alte motive, mai ales în mediul online, acolo unde primește adesea mesaje de la internauți.

Pe rețelele sociale, și a vorbit despre fenomenul bullying-ului, cu care multe persoane din toată lumea se confruntă în fiecare zi.

Vedeta primește, de multe ori, mesaje jignitoare din partea oamenilor, motiv pentru care a simțit nevoia să reacționeze. Oana Roman a fost criticată indiferent de vorbele sau faptele sale, iar acum a tras un semnal de alarmă în acest sens.

În plus, mulți utilizatori dau report atunci când vedeta postează ceva, motiv pentru cate postările ei ajung să fie șterse de pe rețelele sociale.

“Sunt victima bullying-ului, hărțuirii și jignirilor publice de peste 30 de ani. Mai nou, cu rețelele sociale, lucrul ăsta s-a acutizat foarte tare, când și eu odată fac o postare în care spun: domne, nu-i OK ce faceți, nu este OK să mă înjurați, nu este OK să mă amenințați, nu este OK să spuneți că ar trebui să fiu la pușcărie și eu și tata, nu este OK să vărsați numai mizerii în capul meu în mod gratuit.

Ce face algoritmul? Algoritmul îmi șterge postarea pentru că dați report. Adică voi, ăia care mă înjurați și mă jigniți și mă călcați în picioare când vă răspund recent, tot voi dați report. Este ceva rău de tot, adică eu nu știu unde o să ajungem.”, a spus Oana Roman pe .

“Nu știți cum să vă descărcați nemulțumirile”

De asemenea, Oana Roman a mai spus că cei care o jignesc în mediul online au tot felul de nemulțumiri pe care nu știu cum să le exprime în alt mod. După mulți ani de bullying, vedeta a învățat să nu se mai lase afectată.

Cu toate acestea, vedeta a ținut să facă această postare pentru a aduce în discuție o problemă destul de gravă. Fiica lui Petre Roman a spus că oamenii nu vor rezolva nimic dacă vor continua cu această atitudine.

“Repet, duc înjurături inimaginabile de foarte mulți zeci de ani, și le duc, zic eu, bine. Pentru că dacă mă interesau nu eram încă astăzi aici, că nu mă interesează.

Dar mai trag semnale de alarmă câteodată și nu înțelegeți mulți dintre voi nimic. Din păcate, singurul lucru pe care-l înțelegeți este că vreți să-mi dați report, tot voi mie, și nu vă potoliți.

Pentru că nu știți cum să vă descărcați nemulțumirile, neîmplinirile, nefericirile, problemele decât înjurând pe alții. Că atât reușiți voi să faceți”, a mai spus Oana Roman.

Totodată, vedeta i-a îndemnat pe oameni să gândească constructiv și să nu mai înjure. Oana Roman le-a sugerat utilizatorilor să treacă mai departe dacă nu vor să o asculte și nu să jignească. Criticile nu vor schimba nimic, după cum a mai spus ea.