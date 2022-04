Calvarul trăit la FCSB de un campion al României: ”Eram nerefăcut după accidentare și m-au pus să joc titular”

Fundașul stânga de 33 de ani, care în prezent evoluează la Poli Iași, a stat trei ani la formația lui Gigi Becali, dar nu a jucat decât 14 meciuri.

Un campion al României a trăit un adevărat calvar la FCSB

Alexandru Stan, care a ieșit campion al României cu Astra Giurgiu în sezonul 2015-2016, a dezvăluit calvarul prin care a trecut în perioada când a fost jucătorul celor de la FCSB și când a fost mai mult accidentat.

”Când am semnat cu FCSB, cu un ochi am râs, cu unul am plâns pentru că știam ce mă așteaptă acolo. Am avut ghinion că m-am accidentat la antrenament. M-am operat, a fost o perioadă grea, nu știu dacă pot să spun că am fost obligat să joc la patru luni și jumătate după ce m-am operat.

A fost un meci în Europa League. Mi s-a transmis înainte de meci că o să joc 10 minute și m-am trezit titular. La pauză am ieșit pentru că m-a durut foarte tare piciorul. Nu aveam dureri înainte de meci, dar nici nu am trecut prin toată perioada de recuperare”, a declarat Stan, pentru .

Alexandru Stan, probleme grave la genunchi

Alexandru Stan a povestit că la pauza meciului din cupele europene a resimțit dureri foarte mari la genunchi și după aceea a fost nevoit să se opereze din nou și din această cauză nu a mai reușit să se impună la FCSB.

”Mai trebuia să fac chestii importante, dueluri, sprinturi… Am intrat la meci așa. Acum nu mai contează, că jucam 5 sau 10 minute, se putea întâmpla orice. Mi-a cedat genunchiul.

Am ieșit la pauză pentru că mă durea foarte tare și de acolo a început coșmarul. Următorul an, pe 13 ianuarie, m-am operat din nou la genunchi, apoi nu am mai avut susținere din partea clubului”, a încheiat fostul fundaș al ”roș-albaștrilor”.

Stan a dat în judecată FCSB

Alexandru Stan a fost unul dintre jucătorii care , după ce finanțatorul Gigi Becali a decis înjumătățirea salariilor fotbaliștilor săi pe timpul cât campionatul a fost oprit din cauza pandemiei de coronavirus.

Cererea fotbaliștilor a fost , astfel că aceștia au pierdut sume importante de bani. La un an de la acel moment, Stan și-a încheiat înșelegerea cu FCSB și a plecat liber la Poli Iași.