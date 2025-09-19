Sport

Calvarul unui fotbalist de Liga 1: “Nu eram plătiţi de 6 luni! Ne-a luat la meci cu mandat”

Dezvăluiri uluitoare făcute de un fost fotbalist important din Liga 1! Cum a ajuns să fie mandatat oficial de propriul club pentru a se prezenta la un meci
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.09.2025 | 09:46
Răzvan Patriche în perioada petrecută de el la Sportul Studențesc. Foto: colaj Fanatik

Răzvan Patriche a prezentat pe larg în direct la emisiunea FANATIK DINAMO, în dialog cu realizatorul Cristi Coste, declinul Sportului Studențesc sub patronatul lui Vasile Șiman.

Calvarul trăit de Răzvan Patriche și de coechipierii săi de la Sportul Studențesc sub patronatul lui Vasile Șiman, chiar și în Liga 1

Totul a pornit cu perioade de întârzieri salariale către jucători, chestiune care s-a suprapus cu mai multe retrogradări ale echipei în Liga 2, dar și cu reveniri totuși în Liga 1.

În cele din urmă, situația delicată a culminat la un moment dat în divizia secundă, într-un timp în care „gașca nebună” nu mai putea evolua pe stadionul din Regie din cauza faptului că apa caldă fusese tăiată pentru neplată, iar la scurt timp fotbaliștii, care nu se pregătiseră înainte de reluarea campionatului din Liga 2, după pauza de iarnă, și nici nu efectuaseră vizita medicală la acel moment, au fost somați în mod oficial de către club să se prezinte la un meci.

„(n.r. Despre perioada petrecută alături de Sportul Studențesc în Liga 2) Greu, a fost greu. A fost o perioadă când a fost ok cu banii. Perioada fără bani a apărut când am promovat. Am promovat cu Selymes (n.r. antrenor), atunci a fost o perioadă, a fost prima oară, prima perioadă fără bani. Șase luni de zile fără niciun ban, fără nimic.

Am promovat și ne-a dat toții banii. Ne-a adus cu totul la zi după șase luni de zile și aia a fost perioada în care am prins încredere în el. Am zis: ‘Bă, a rezolvat-o’. După care a venit iar o perioadă din asta. Și am zis: ‘Lasă, că a rezolvat-o atunci, o mai rezolvă’. Dar de unde? Că ne-am dus din ce în ce mai rău.

Nu m-am decis să plec, că nu aș fi plecat, dar nu se mai putea. Iar am stat vreo doi-trei ani în Liga 1, am retrogradat iar, după care am început în Liga 2, aveam o echipă bună, eram pe primul loc, tot turul am fost pe primul loc, atunci când au promovat Otopeni cu Săgeata Năvodari, mi se pare.

Cum s-a ajuns ca jucătorii să fie mandatați oficial de club să se prezinte la un meci: „Nici nu știam ce e aia”

Noi eram pe primul loc când s-a terminat turul. Dar șase luni de zile nu am luat nimic, am vorbit cu domnul Șiman, a zis că se rezolvă până în iarnă. ‘Până începeți pregătirea se rezolvă. Veniți, vă sun eu, veniți la antrenamente’. Era cu o săptămână înainte să înceapă campionatul și nu știa nimeni nimic. Haos.

Și în prima etapă din retur aveam cu Farul. Mă rog, nu aveam stadion, la Regie nici nu mai aveam apă caldă. Nu mai știu care a fost treaba pe acolo, nu plătise apa caldă să putem să mai stăm. Era o șmecherie din asta, că dacă aveam datorie nu puteau să ne dea afară sau ceva de genul, nu mai țin minte exact.

Și am jucat la stadion la Juventus Colentina. M-am trezit cu o seară înainte de meci pe ușă cu mandat să vin la meci. Am fost cu ordin din ăla, nici nu știam ce e aia. Am vorbit: ‘Ce facem, mă?’. ‘Mergem acolo, ce să facem? Ne prezentăm’. Și ne-am prezentat acolo. Nici nu mai știu, a venit cu echipamentul: ‘Hai să vă…’.

Ce să jucăm? Noi am zis: ‘Nu avem viză medicală, nu ne-am antrenat, ce să jucăm?’. Nu știu ce s-a întâmplat, nu l-am mai jucat, nu știu dacă am pierdut sau s-a amânat, nu mai știu ce s-a întâmplat. S-a certat Varga (n.r. Dacian Varga) pe acolo cu el”, a spus Răzvan Patriche la FANATIK DINAMO. 

Răzvan Patriche, dezvăluiri despre decăderea Sportului Studențesc

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
