Camelia Ceasar, portarul naționalei României, a făcut minuni pe ”Olimpico”, împotriva Barcelonei, în Liga Campionilor. Reacția fanilor

Nu mai puțin de 39.854 de suporteri, record pentru un meci al fetelor, au venit să susțină, pe Stadio Olimpico, AS Roma, în sfertul de finală din Women’s Champions League contra Barcelonei. O echipă care a câștigat trofeul în urmă cu două ediții și a jucat finala în cea precedentă.

FC Barcelona n-a putut conta pe Alexia Putellas, desemnată recent . Însă chiar și așa pornea cu prima șansă. Și nu doar pentru rezultatele sale deja amintite.

În această stagiune, jucătoarele echipei catalane au pierdut o singură partidă din 31. Chiar în competiția continentală, contra lui Bayern. S-a impus însă în celelalte cinci jocuri, iar golaverajul era de 29-6.

Roma este prima în campionatul italian, s-a impus în 17 dintre cele 19 jocuri de până acum, și, chiar dacă juca în premieră în sferturile celei mai importante competiții europene, a căutat surpriza.

Și n-a fost departe de a obține măcar o remiză, chiar dacă Barcelona a dominat. A fost 34-11 la șuturi către poartă, și 10-4 la cele care au fost cadrate.

S-a terminat doar 1-0, prin reușita lui Paralluelo, grație intervențiilor de excepție ale portarului gazdelor, Camelia Ceasar. Ale cărei parade au atras atenția fanilor pe rețelele de socializare.

UWCL fans seeing Camelia Ceasar for the first time… yep.

— Conor Clancy (@ConJClancy)