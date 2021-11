Camelia Mitoșeru, recuperare miraculoasă după ce a făcut AVC. Mihai Mitoșeru: ”Am vorbit cu mama”. Ce i-au spus medicii

Mihai Mitoșeru a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre situația mamei sale, .

Mihai Mitoșeru, despre Camelia Mitoșeru: ”Mama se simte bine”

Fericit până peste poate, ușurat că situația mamei sale s-a îmbunătățit remarcabil în perioada petrecută în spitalul Floreasca și că a răspuns la tratament, Mihai Mitoșeru ne-a dezvăluit că se va ocupa personal ca actrița să fie atentă cu medicamentația prescrisă de medici.

”Mama se simte bine, este, în sfârșit bine. A mers bine tratamentul, am vorbit cu ea. Mă bucur foarte mult că vorbește foarte bine, nu se mai simte nicio problemă în vocea ei”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Mihai Mitoșeru.

Mai mult decât atât, ne-a precizat Mihai Mitoșeru, mama lui va fi externată vineri, după câteva investigații suplimentare care să îi facă să fie siguri că este în afara oricărui pericol.

Camelia Mitoșeru va fi externată vineri

”Vineri, dacă totul merge bine, o aduc acasă, o vor externa. Trebuie doar să se asigure că totul este bine, că evoluția este una bună. Când o văd acasă, mă liniștesc și eu. Abia atunci voi fi sigur 100% ”, ne-a mai spus Mihai Mitoșeru.

Mai mult, spune vedeta TV, de acum înainte va avea grijă ca mama sa, Camelia Mitoșeru, să respecte cu strictețe indicațiile primite de la medici și să ia medicamentele care îi sunt recomandate de aceștia, să nu ”uite” de ceea ce trebuie să facă pentru a avea o viață cât se poate de liniștită.

”După ce o aduc acasă o să mă asigur că va lua medicamentele exact cum spun medicii că trebuie să le ia. O să o supraveghez, ca să fiu sigur că totul e ok”, ne-a mai spus Mihai Mitoșeru, fericit că mama sa este, acum, conform meidicilor, în afacra oricărui pericol.

Camelia Mitoșeru a ajuns de urgență, la spital

Chiar de ziua onomastică a fiului ei, Mihai, Camelia Mitoșeru a început, spre seară, să se simtă foarte rău, actrița fiind în iposibilitatea de a mai vorbi, cel mai probabil din cauza unui atac vascular.

”S-a întâmplat ieri, chiar de ziua mea (Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, n. red.). Am vorbit cu ea pe la 6.00 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un Terraflu și acel medicament poate să provoace somnolență, așa că am insistat (…)

Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la Spital, la Floreasca, medicii au preluat-o imediat. Acum este pe tratament pentru AVC, medicii știu mai bine diagnosticul”, ne-a spus, în exclusivitate, Mihai Mitoșeru.

Iar dacă, la acea vreme, era în imposibilitatea de a vorbi, situația ei nefiind cu mult mai bună a doua zi, lucrurile s-au schimbat, din fericire, astăzi, Camelia Mitoșeru având parte de o recuperare miraculoasă.

Camelia Mitoșeru, operată pe creier la începutul anului

, ea fiind subiectul unei intervenții chirurgicale complicate, pe creier, la o clinică privată din București.

”Nu am avut niciun fel de simptome, dar eu acest meningiom pe creier îl aveam, cred, de 10 ani. El creștea foarte încet, un centimetru pe an, mi-a explicat domnul profesor. În ultima vreme însă, când plecam repede-repede undeva, o luam într-o parte. Asta mă deranja și credeam că iarăși am făcut tensiune. (…) Am amânat operația, din luna decembrie, am stat și în ianuarie și m-a programat pentru luna februarie”, ne povestea Camelia Mitoșeru.

Din fericire, operația actriței a decurs fără probleme, iar Camelia Mitoșeru, spre ușurarea fiului ei, Mihai Mitoșeru, s-a întors acasă.