Camelia Mitoșeru, găsită în stare gravă în propria casă! Mihai Mitoșeru a chemat de urgență ambulanța: ”Mă rog la Dumnezeu”

Mihai Mitoșeru a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ce s-a întâmplat cu Camelia Mitoșeru și despre motivele care au dus-o pe aceasta, de urgență, la Spitalul Floreasca.

Mihai Mitoșeru: ”Este pe tratament pentru AVC”

”S-a întâmplat ieri, chiar de ziua mea (Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, n. red.). Am vorbit cu ea pe la 6.00 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un Terraflu și acel medicament poate să provoace somnolență, așa că am insistat”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Mihai Mitoșeru.

Cu toate acestea, în ciuda apelurilor repetate ale lui Mihai, . Iar acest lucru l-a îngrijorat până peste poate de Mihai, motiv pentru care, fără să ste ape gânduri, s-a dus peste ea.

”Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la Spital, la Floreasca, medicii au preluat-o imediat. Acum este pe tratament pentru AVC, medicii știu mai bine diagnosticul”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru se roagă pentru mama sa, Camelia Mitoșeru

Mai mult, ne-a dezvăluit Mihai Mitoșeru, este îngrijorat și acum până peste poate de situația mamei sale, cu atât mai mult cu cât nu o poate, momentan, vizita.

”Nu am putut vorbi cu ea. Am înțeles de la doamna doctor neurolog care se ocupă de ea, Alina Poalelungi, că poate vorbi acum, nu foarte bine, dar e totuși un pas înainte. Acum, ce să zic? Stau și mă uit pe pereți, la tavan, mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină”, ne-a mai spus, cu o voce în care se simțea cum se îneacă în lacrimi, Mihai Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru, probleme grave de sănătate

Anul acesta a fost unul cât se poate de dificil pentru Camelia Mitoșeru, simpatica actriță trecând prin momente în care viața ei a atârnat de un fir de păr.

”Apăream la televizor și de 3 ori pe săptămână. Nu am avut niciun fel de simptome, dar eu acest meningiom pe creier îl aveam, cred, de 10 ani. El creștea foarte încet, un centimetru pe an, mi-a explicat domnul profesor. În ultima vreme însă, când plecam repede-repede undeva, o luam într-o parte. Asta mă deranja și credeam că iarăși am făcut tensiune”, povestesta Camelia Mitoșeru (70 de ani).

Și, într-un final, în luna februarie, Camelia Mitoșeru a ajuns, la spital, la o clinică privată, loc în care s-a operat după amânări repetate.

”Am amânat operația, din luna decembrie, am stat și în ianuarie și m-a programat pentru luna februarie, într-o zi de luni. Eu nu am zis la nimeni că mă operez, dar când m-am dus la operație s-a aflat că nu este sânge. Atunci a anunțat Mihai că este nevoie de sânge. Atunci m-am speriat, când mi-au zis că mă amână iarăși”, povestea, în exclusivitate pentru FANATIK, Camelia Mitoșeru.