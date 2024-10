Camelia Mitoșeru demontează zvonurile că ar fi fost părăsită de fiul ei, Mihai: „Noi discutăm de 7 ori pe zi la telefon.” Ce pensie are Camelia Mitoșeru?

După ce s-a speculat că Mihai Mitoșeru și-a abandonat mama, Camelia Mitoșeru clarifică situația. Ce a avut de spus actrița despre relația cu fiul ei?

Camelia Mitoșeru demontează zvonurile că ar fi fost părăsită de fiul ei, Mihai

a decis să clarifice anumite zvonuri care au circulat recent în presă. Invitată în emisiunea „Monden Alert” de la Metropola TV, ea a profitat de această ocazie pentru a spune adevărul despre legătura cu fiul ei și despre veniturile sale.

Dintre toate zvonurile care au apărut în presă, cel care a deranjat-o cel mai mult pe , ar fi abandonat-o. Camelia a negat vehement acest lucru și spune că relația sa cu Mihai este foarte apropiată.

Ea a dezvăluit că se află în contact permanent, vorbind la telefon de până la șapte ori pe zi. De asemenea, Mihai o vizitează frecvent, chiar dacă nu stau foarte aproape unul de celălalt.

„S-a scris că Mihai m-a părăsit. Cum să mă părăsească. Noi vorbim de 7 ori pe zi la telefon, vine la 2 zile la mine, deși stă destul de departe. Nu-mi dau seama de unde au scornit aceste vorbe”, a declarat Camelia Mitoșeru la „Monden Alert”, conform

Ce pensie are Camelia Mitoșeru?

În ciuda speculațiilor că ar avea o situație financiară precară, actrița spune că o duce foarte bine. De fapt, Camelia beneficiază de două pensii, una obișnuită și alta de la Uniunea Artiștilor.

Ea îi este foarte recunoscătoare fostului soț, tatăl lui Mihai, pentru că a înscris-o în sistemul de pensii al Uniunii Artiștilor, o decizie care s-a dovedit înțeleaptă pe termen lung.

„Cât despre pensie, este adevărat, încă nu am primit decizia, dar mulțumesc lui Dumnezeu, am o pensie excelentă. De fapt, am 2 pensii pentru că eu am cotizat și la Uniunea Artiștilor.

Noroc cu tatăl lui Mihai, Mitoșeru, el a fost deșteptul în familia noastră, m-a băgat forțat, eu habar nu aveam pe vremea aia de lucrurile astea. Ideea este așa: eu toată viața am plătit două pensii, iar acum, mulțumesc lui Dumnezeu, am o pensie și jumătate și îmi ajunge”, a mai spus Camelia Mitoșeru, potrivit sursei menționate anterior.

Camelia Mitoșeru e mulțumită că a muncit legal toată viața. Acum are o pensie bună și nu trebuie să fie o povară pentru fiul ei, Mihai.

Cum își gestionează actrița pensia: „Vânez reducerile în supermarketuri”

Totuși, Camelia a dezvăluit că încearcă să-și gestioneze cât mai eficient bugetul. Ca să-i ajungă banii până la următoarea pensie, Camelia merge zilnic la cumpărături și caută reduceri. Asta o ajută să economisească bani, dar și să facă puțină mișcare.

Ea cumpără produse ieftine, chiar și pe cele aproape expirate. Dar, ne sfătuiește să nu mâncăm alimentele chiar în ultima zi, că nu mai au gust bun.

„Am avut noroc că am cotizat toată viața, nu am lucrat la negru, și acum am o pensie bunicică, nu mare, dar, față de alți artiști, este mulțumitoare. Eu toată viața m-am gândit și cum mă voi descurca la bătrânețe, că nu am vrut să fiu o grijă pentru fiul meu, Mihai.

Dar, ca să-mi ajungă banii, de la o lună la alta, vânez reducerile, în supermarketuri. Zilnic ies prin magazine, aceasta este și plimbarea mea, motivul să ies din casă, mai fac puțină mișcare. Găsesc produse și cu 50% reducere, aleg și de la raionul de produse care expiră în câteva zile, aflate încă în garanție, au preț foarte mic, foarte mulți pensionari aleg de acolo. Atenție, însă, orice produs, în ultima zi de expirare, deja nu mai are un gust foarte bun, e de evitat”, a mai declarat Camelia Mitoșeru, conform