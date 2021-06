Camelia Mitoșeru, dezvăluiri despre operația prin care a trecut: ”Pusesem bani deoparte pentru mormânt”

Actriță celebră, Camelia Mitoșeru și-a recăpătat zâmbetul care a făcut-o atât de iubită de toată lumea imediat după operația care i-a salvat viața.

ADVERTISEMENT

Camelia Mitoșeru, povestea neromanțată a operației pe creier

”Sunt bine, sunt foarte bine acum”, ne-a spus, în exclusivitate, Camelia Mitoșeru după operația pe care a suferit-o în luna februarie a acestui an.

”Apăream la televizor și de 3 ori pe săptămână. Nu am avut niciun fel de simptome, dar eu acest meningiom pe creier îl aveam, cred, de 10 ani. El creștea foarte încet, un centimetru pe an, mi-a explicat domnul profesor. În ultima vreme însă, când plecam repede-repede undeva, o luam într-o parte. Asta mă deranja și credeam că iarăși am făcut tensiune”, povestește Camelia Mitoșeru.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, lucrurile au început, din decembrie anul trecut, să se înrăutățească, iar simptomele să îi dea mici bătăi de cap.

”De vreo două ori, când vorbeam cu Mihai, la un moment dat nu mai îmi găseam cuvintele. Iar asta m-a speriat și pe mine, și pe Mihai”, a mai explicat Camelia Mitoșeru momentul în care a decis să meargă să își facă o serie de analize.

ADVERTISEMENT

Camelia Mitoșeru, amânată de trei ori pentru operație

”După ce mi-am făcut un RMN, mi-au spus să mă duc, de urgență, la medic. M-am dus la domnul profesor Ciurea, e un medic extraordinar. Și când m-a văzut el se și mira că nu mi-a paralizat mâna, că nu am avut simptome”, povestește, pentru FANATIK, Camelia Mitoșeru despre momentul în care s-a luat decizia de a fi operată.

Doar că, uneori, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar Camelia Mitoșeru a tot fost amânată, din motive obiective.

ADVERTISEMENT

”Am amânat operația, din luna decembrie, am stat și în ianuarie și m-a programat pentru luna februarie, într-o zi de luni. Eu nu am zis la nimeni că mă operez, dar când m-am dus la operație s-a aflat că nu este sânge. Atunci a anunțat Mihai că este nevoie de sânge. Atunci m-am speriat, când mi-au zis că mă amână iarăși”, a mai povestit Camelia Mitoșeru.

Iar operația, din fericire, a fost un succes total, Camelia Mitoșeru având, acum, o singură problemă: că podoaba ei capilară nu a crescut suficient încât să scape de perucă…

ADVERTISEMENT

”M-a ras în cap, tot părul acela superb de care toată lumea întreba… Mi-a mai crescut puțin, acum port perucă, e foarte frumușică, îmi stă bine cu ea. Dar mi-e foarte cald cu ea”, a mai spus, cu umor, Camelia Mitoșeru.

Cât a costat operația care i-a salvat viața Cameliei Mitoșeru

”M-am operat la particular și, sincer, m-a rupt. M-a costat 10.000 de euro operația, plus tratamentul, plus recuperarea, etc… m-a mai costat 5000 de euro”, explică, sinceră, Camelia Mitoșeru.

ADVERTISEMENT

Și, mai mult spune ea, suma de care a fost nevoie a plătit-o alături de , fiul el fiind, așa cum e și normal, implicat 100% în tot ce a avut nevoie.

”Să o spun adevărat. Eu strânsesem 5.000 de euro ca să fac mormântul lui Mitoșeru (soțul de care a divorțat, în trecut, Camelia Mitoșeru, tatăl lui Mihai Mitoșeru, n. red.), că mi l-a lăsat moștenire. Are o cruce foarte frumoasă, dar nu are lucrare. Am zis să fac lucrare, să nu mă bage chiar în pământ când voi muri… Și atunci strânsesem acești 5.000 de euro pentru cimitir, pusesem bani deoparte pentru mormânt. Au căzut bine, pentru că, vă dați seama, l-au ajutat pe Mihai acești bani, am plătit împreună”, a mai explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, Camelia Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru, dezvăluiri despre Mihai Mitoșeru și divorțul lui

Camelia Mitoșeru recunoaște că, acum, are o relație cât se poate de bună cu fosta soție a lui Mihai Mitoșeru, Noemi.

Mai mult chiar, sinceră ca întotdeauna, a recunoscut pentru FANATIK, că i-a și recomandat fiului său să încerce să își revină și să își refacă viața, chiar dacă nu se amestecă în viața amoroasă a vedetei TV.

”E un subiect sensibil. Nu am curaj să vorbesc cu el, nici să îi spun ceva. (…) El o iubește și acum. Dar eu i-am spus: `Măi Mihai, măi mamă, și dacă v-ați împăca acum, nu mai merge. Crede-mă că nu mai merge, că într-o zi înnebunești tu sau ea`. Dar mai mult de atât nu pot să mă bag”, ne-a mai spus Camelia Mitoșeru care, totodată, recunoaște că și-ar dori un nepoțel sau o nepoțică.