Cum se simte Camelia Mitoșeru, după ce a fost externată : ”Vă promit că o să mai trăiesc mulți ani!”

Camelia Mitoșeru a fost internată, la urgențe, în seara zilei de 8 noiembrie, la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce fiul ei, vedeta TV Mihai Mitoșeru a descoperit-o în casă, inertă, fără să mai poată vorbi.

”Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la Spital, la Floreasca, medicii au preluat-o imediat”, ne spunea, în exclusivitate, Mihai Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru a fost externată: ”Mă simt bine”

Astăzi, Camelia Mitoșeru a fost externată, după ce a primit tratament și s-a aflat sub stricta supraveghere a medicilor, și a dezvăluit – așa cum Fanatik anunța zilele trecute – că a suferit o criză convulsivă, pentru că a refuzat să ia medicația prescrisă în urma intervenției suferită la cap.

”Sunt foarte bine acum, mulțumesc Lui Dumnezeu și doamnei Alina Poalelungi, de la spitalul Floreasca, care a fost lângă mine mai mult decât o mamă. M-am simțit excelent la ei la spital, dar nu am fost cuminte, nu am luat medicamentele și am făcut o criză compulsivă”, a povestit Camelia Mitoșeru la Antena Stars.

Mai mult decât atât, a explicat mama lui Mihai Mitoșeru, tratamentul pe care îl lua, după operația suferită în luna februarie a acestui an, a fost ignorat de ea, lucru care, recunoaște Camelia Mitoșeru, a dus-o la urgențe.

”Nu am crezut în medicamente, ce să fac?! M-am dus în bucătărie să îmi fac un ceai, m-am trezit jos, cu cioburi în mână. (…) M-am speriat, nu mai puteam vorbi, mă bâlbâiam, Mihai suna în disperare, eu nu puteam ajunge la telefonul de pe masă. Așa îmi trebuie pentru că nu am fost cuminte. Nici nu vreau să mă gândesc să mai fac vreodată prostia pe care am făcut-o”, a mai spus Camelia Mitoșeru pentru sursa citată.

Camelia Mitoșeru, sunată de Florin Piersic

”M-am dus la UPU cu Salvarea, mi-au făcut investigații, nu mi-a ieșit nimic altceva, decât această convulsie. Mă, copii, dacă aveți nevoie de pastile să le luați la timp, indiferent de vârstă! Acum fac foarte bine!”, a explicat Camelia Mitoșeru.

De altfel, a mai povestit Camelia Mitoșeru pentru Antena Stars, starea ei de sănătate și veștile proaste l-au făcut pe Florin Piersic să o sune pentru a se asigura că este bine.

”M-a sunat și Piersic de la Cluj! Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine și vă promit că o să mai trăiesc mulți ani!”, a mai spus Camelia Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru, speriat de ceea ce s-a întâmplat cu mama sa

”Stau și mă uit pe pereți, la tavan, mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină. (…) Bine că m-am dus atunci peste ea, am găsit-o la timp”, spunea Mihai Mitoșeru pentru FANATIK.

Iar Camelia Mitoșeru a comentat reacțiile fiului ei, în stilul caracteristic ei, cu umor.

”Nu mă mai are decât pe mine, ce să îi fac, mititelul, dacă nu i-am făcut un frate sau o soră?! El m-a adus acasă, cu un prieten, cu Marius, cu mașina, cățelul e la el, am stat de vorbă cu el și mi-a spus: ‘Mamă, te rog să nu mă lași singur! Mamă, ia pastilele, mamă!’ I-am promis solemn că nu mai fac în niciun caz prostia pe care am făcut-o!”, a mai spus Camelia Mitoșeru pentru Antena Stars.

”După ce o aduc acasă o să mă asigur că va lua medicamentele exact cum spun medicii că trebuie să le ia. O să o supraveghez, ca să fiu sigur că totul e ok”, ne-a spunea Mihai Mitoșeru, fericit că mama sa este, acum, conform medicilor, în afara oricărui pericol.

