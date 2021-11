Noi detalii despre Camelia Mitoșeru. În ce stare se află după ce a suferit un AVC

Cunoscuta actriță în vârstă de 70 de ani a fost preluată de o Ambulanță după ce nu i-a mai răspuns fiului ei, prezentatorul de la Kanal D, la telefon.

Moderatorul show-ului „Se strigă darul” a intrat în panică și a plecat degrabă la casa mamei sale, unde a găsit-o pe artistă într-o cameră, fără să vorbească.

Camelia Mitoșeru a fost tratată de cadrele medicale de la Spitalul Floreasca, iar în momentul de față starea ei de sănătate este una mult mai bună.

Camelia Mitoșeru, detalii despre sănătatea sa, după accidentul cerebral

va rămâne în continuare sub atenta supraveghere a doctorilor de la Floreasca și urmează să fie externată în cursul zilei de vineri, 12 noiembrie.

Din fericire, Camelia Mitoșeru și-a revenit și are o stare medicală generală bună și chiar a început să vorbească după AVC-ul suferit luni, 8 noiembrie.

„Este bine, vorbește bine, mai stă până vineri în spital!”, a declarat o persoană apropiată actriței Camelia Mitoșeru pentru .

Mama lui Mihai Mitoșeru nu are pentru prima oară probleme de sănătate, asta pentru că în trecut a fost internată în spital de mai multe ori. În prezent, vedeta de la Kanal D este optimistă pentru mama sa.

„Nu am putut vorbi cu ea. Am înțeles de la doamna doctor neurolog care se ocupă de ea că poate vorbi acum, nu foarte bine, dar e totuși un pas înainte.

Acum, ce să zic? Stau și mă uit pe pereți, la tavan, mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină”, a spus prezentatorul de la Kanal D pentru .

Camelia Mitoșeru, despre dorința de a deveni mamă

Camelia Mitoșeru este una dintre cele mai apreciate actrițe de pe scena teatrului, dezvăluind că una dintre cele mai mari dorințe ale sale a fost să fie mamă, lucru care s-a și întâmplat.

Vedeta povestea în urmă cu ceva vreme că cei din conducerea teatrului nu o lăsau să rămână însărcinată. Artista și-a crescut singură fiul pentru că a divorțat imediat ce a devenit mamă.

„Mi-am dorit teribil de mult un copil, dar cei de la Teatru nu mă lăsau să rămîn însărcinată. Noi nu primeam nici un leu de la stat, eram plătiți în funcție de câte spectacole făceam.

Dacă eu rămâneam gravidă și nu mai puteam juca, fiind actriță principală, îi lăsăm pe toți baltă, nu puteau să-și ia salariile din cauza mea. La un moment dat, însă, am simțit că ceva nu e în regulă, dar mi-a fost frică să mă duc la doctor.

Eram la Ploiești, într-o deplasare, și în gară, acolo, a mișcat copilul. A fost ceva foarte ușor, aproape că mi s-a părut.Cu două săptămîni înainte de a naște mi-am luat concediu. Nici n-a știut lumea că eram însărcinată.

Am jucat, am dansat pînă în luna a noua. Am avut cea mai bună perioadă din viața mea cu Mihai în burtă!”, a dezvăluit Camelia Mitoșeru, notează .