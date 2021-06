Camelia Mitoșeru, suferință extremă după moartea lui Florin Condurățeanu. Ce s-a întâmplat între ei cu doar 3 zile înainte

Camelia Mitoșeru a mărturisit pentru FANATIK că vestea decesului lui Florin ”Țuțu” Condurățeanu a întristat-o enorm, cu atât mai mult cu cât ei se vedeau foarte des și se înțelegeau de minune.

Camelia Mitoșeru, devastată de vestea morții lui Florin Condurățeanu

”Nea Țuțu era un om extraordinar, bun, imediat te ajuta. Nu cred că a fost cineva din cunoscuții lui care atunci când a avut nevoie, de exemplu, de un doctor să nu fie ajutat de domnul Condurățeanu. Era un om generos, noi vorbeam adeseori când ne vedeam la emisiune și înainte de filmări și mai stăteam și după filmări”, ne-a spus Camelia Mitoșeru, vizibil afectată de moartea lui Florin Condurățeanu.

De adevărat, ne-a mai spus Camelia Mitoșeru, se știa că Florin Condurățeanu avea mici probleme cardiace, dar nimeni nu se aștepta ca ele să se acutizeze atât de rapid, cu atât mai mult cu cât, prin prisma relațiilor pe care le avea în lumea medicală, Nea Țuțu a fost întotdeauna bine tratat și respecta medicația care i-a fost dată.

”Vă spun sincer, de când am aflat, nu îmi vine să cred că s-a întâmplat așa ceva. Am plâns toată noaptea, îmi pare tare rău de el că nu era bătrân. Dar, într-un fel, se vede că a fost un om iubit de Dumnezeu. Nu s-a chinuit nici pe el, nici pe ceilalți, l-a luat Domnul la El fără să îl facă să sufere”, a mai spus Camelia Mitoșeru, pentru FANATIK.

Ce s-a întâmplat între Camelia Mitoșeru și Florin Condurățeanu

Cu doar trei zile înainte de decesul lui a povestit Camelia Mitoșeru pentru FANATIK, cei doi trebuiau să se vadă în studiourile Antena Stars, la matinal.

”Florin Condurățeanu era sâmbătă, eu eram invitată duminică. Dar m-a sunat o fată de la emisiune să îmi zică că nea Țuțu nu mai poate sta, așa că m-au chemat pe mine. Normal, m-am dus în locul lui, era culmea să mă deranjeze, mai ales că era vorba de unul dintre colegii cu care mă înțelegeam cel mai bine de la emisiuni. Nu ne-am mai văzut în acea zi, dar știam că trebuie să fiu cu el, la știri, într-una din zile și abia așteptam să mai vorbim. Iar ieri, când am aflat că s-a dus…. Mi-a căzut cerul în cap”, a mai spus, pentru FANATIK, Camelia Mitoșeru.

De altfel, a mai povestit Camelia Mitoșeru, între ea și Florin Condurățeanu era o relație de amiciție strânsă.

”Ultima oară când ne-am văzut am vorbit despre operația mea, despre subiectele zilei, am mai bârfit ce se mai vede la televizor. Nu vorbeam prea des despre familie, el nu spunea multe pe acest subiect, iar eu nu am insistat, nu știam dacă este sau nu un subiect delicat”, ne-a mai spus Camelia Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru: ”Florin Condurățeanu mi-a fost tot timpul alături, mai ales la operație”

Camelia Mitoșeru a povestit pentru FANATIK că, în momentele în care viața ei era pusă în primejdie de boala de care a suferit și pentru care a fost și operată,

”Nu aveam voie să primesc vizitatori, după operație. Dar venea domnul profesor care m-a operat și îmi făcea câte o poză. Și o trimitea tot timpul lui Mihai, că el voia să mă vadă, dar și lui Nea Țuțu, că îl tot întreba de mine. De altfel, ce să mai zic, Florin Condurățeanu mi-a fost tot timpul alături, mai ales la operație. Am simțit atunci cât este de bun, de generos, în felul lui, că este un om empatic. El era amic bun cu domnul profesor și îi tot spunea să aibă mare grijă de mine”, mai spus, cu lacrimi în ochi, Camelia Mitoșeru.

Florin Condurățeanu, plâns de prezentatoarea matinalului de la Antene

După ce a făcut schimb de zile în care să participe la matinalul Antenei Stars cu Camelia Mitoșeru, duminică, cu o zi înainte de deces, Nea Țuțu s-a prezentat în studio.

Acolo, alături de Ameri Nasrin, prezentatoarea emisiunii, cei doi au dezbătut subiectele zilei, fără ca Florin Condurățeanu să aibă niciun fel de probleme.

A doua zi, însă, a murit, lucru care a îndurerat-o până peste poate pe Ameri Nasrin, cu atât mai mult cu cât, ani la rândul, cei doi s-au înțeles extraordinar.

”Nea Țuțu, cel bun si cumsecade… Cel care de fiecare data știa să-mi spună o vorbă bună, o vorbă calda. M-a ajutat, m-a încurajat… și nu doar pe mine! Își facea timp pentru toată lumea! Niciodată nu refuza, nu se plângea, nu critica. Un om cu o inima imensă, care din păcate, astăzi, de Ziua Jurnalistului Român, a încetat să mai bată. Vestea asta mi-a rupt sufletul în două. Un om cum nu o să se mai nască vreodată, de o bunătate și profesionalism cum nu am mai întâlnit! De-acolo de Sus, Nea Țuțu ne “pupă pe suflet”! Drum lin, om bun!”, a notat pe conturile sale de socializare prezentatoarea matinalului, .

Florin Condurățeanu a murit din cauza unui stop cardiac

, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști români, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani.

Florin Condurățeanu a decedat în brațele fiului său, Răzvan, vestea fiind confirmată de fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, ieri, la tv.

„L-am sunat pe Răzvan și mi-a confirmat că i-a murit în brațe. I-a venit rău de la muncă. Pentru mine a fost un fel de «patriarh» al jurnaliștilor”, a spus Ecaterina Andronescu, în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, cauza decesului fiind un stop cardio-respirator suferit acasă.