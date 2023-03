Camelia Pătrășcanu, previziuni pentru România! Astrele anunță o perioadă de foc și renaștere

Camelia Pătrășcanu a realizat principalele previziuni pentru România în primăvara anului 2023, în exclusivitate pentru FANATIK.. Ce va aduce următoarea perioadă pentru țara noastră?

Camelia Pătrășcanu, previziuni pentru România: cum arată următoarele luni pentru țara noastră?

Luăm în atenție harta României de la de când s-a vorbit prima oară despre România. În opinia multor astrologi, momentul de la 1918 a fost un majorat.

ADVERTISEMENT

„Foarte mulți lucrează cu această hartă, care răspunde inclusiv pentru Revoluția de la 1989 și alte momente pe care le-a traversat țara noastră”, a declarat , pentru FANATIK.

Pe harta țării noastre sunt tranzite importante pe zona prestigiului, așa cum s-a întâmplat acum 12 ani, în 2011-2012, când am avut o voce foarte puternică. Oamenii ieșeau în stradă, a fost și referendumul pentru demiterea președintelui, așa se întâmplă și acum, ne animă aceleași idei, dar în alte contexte.

ADVERTISEMENT

Primăvara aceasta, românii ar putea fi mai vocali

Vorbim despre o trezire a conștiinței civice. Se pot trezi și niște voci mai pregnante dintre politicieni sau oameni mai vizibili. Trendul acesta se menține primăvara și chiar pe tot parcursul anului.

România poate face surprize prin diverse persoane care au opinii și nu întotdeauna opiniile lor sunt identice cu ale celorlalți. Asta are impact și poate să ne aducă nu doar popularitate, nu doar un punct interesant de vedere, ci avem șansa să facem niște mutări care, cumva, se pot adăuga la altele și pot schimba felul în care se mută piesele pe tabla de șah.

ADVERTISEMENT

Din toamna anului trecut, România a înregistrat luni bune, din septembrie până în aprilie acum, când glasul nu a fost susținut de gesturi. Românii, la nivel individual, au avut un mod de a privi lucrurile foarte original, aparte. Planeta care implică forță și energie a fost într-o zonă discretă. Nu a existat destulă energie fizică și mobilizare pentru a ne susține ideile.

Marte, care e înflăcărătorul, a fost într-o poziție discretă. Energie nu, idei și gândire, da. România capătă un boost de energie abia după 10 aprilie. Se formează aspecte foarte bune. E posibil ca lucrurile în care credem, cele verificate, ce vrem să păstrăm, care ne definesc să fie mai bine apărate și susținute.

ADVERTISEMENT

Conjuncția Marte-Saturn aduce zgârcenie: România, mai atentă la bani!

Se animă spiritul românesc mai ales după 10 aprilie. E posibil ca acest spirit să se însuflețească prin evenimente sau oameni care acționează în zona de nord-est a țării. Pot fi evenimente sau tot felul de întâlniri importante, comunicări importante sau congrese.

ADVERTISEMENT

Apoi, la final de lună aprilie, început de lună mai, sunt vizați banii. Pentru că ne găsim vocea și acțiunea, se pot auzi multe mesaje penetrante legate de atuurile României, potențialul țării, resurse, la modul general. Se vorbește de posesiuni și de bani. Conjuncția Marte-Saturn în zona puterii aduce multă zgârcenie. Dintr-odată ne pasă cum s-a risipit, ce s-a risipit, ce s-a luat, ce s-a dat. Vorbim de conștientizare. Fiecare trebuie să-și asume bucățica sa de nepăsare, de neimplicare, de neștiință.

La nivel de țară, ideea de a avea grijă de resursele și de potențialul nostru este subliniat. E posibil ca mai ales nostalgicii după vremurile bune să aducă pe piață mesajul că avem cu ce și avem și cu cine.

Relațiile de prietenie ale țării noastre s-ar putea schimba

Este un spirit care se suscită în a doua jumătate a primăverii și pe început de vară. Pe de altă parte, este un tip de energie care străbate țara noastră ca în a doua jumătate a primăverii foarte mulți să se gândească la activități pe cont propriu, să fie mai independenți, să depindă mai puțin de alții, să se descurce, chiar și cu mai puțini bani.

Este interesant, de asemenea, că tot la final de primăvară, zona de nord a țării, Moldova de Nord, de exemplu, e vizată de acest tranzit astral. Se pot produce lucruri bune acolo. Poate fi vorba de resurse naturale sau de agricultură, poate veni de acolo chiar un mesaj care să susțină spiritul „prin noi înșine”.

Relațiile de prietenie pe care România le are sunt și ele vizate, tot în a doua jumătate a primăverii. Se pot activa prietenii mai vechi, relații pe care România le avea. În tot cazul, zona prietenilor e traversată de planete. Timp de un an, România are niște teste de dat în legătură cu prietenii: dacă i-a ales bine, dacă își face alții etc.

Verificăm, cu faptele din realitatea, dacă profităm de aceste unde cosmice sau le lăsăm să treacă, așa cum trece trenul prin gară. Faptul că avem tranzite minunate, nu înseamnă neapărat că știm să le valorificăm. Avem șansele ca la final de primăvară să fim o voce, un glas care contează.