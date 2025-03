Camelia Potec, chemată la poliție în dosarul Nordis! Ce se întâmplă cu apartamentul de peste 100.000 de euro în care a investit campioana olimpică la Mamaia. Exclusiv

Camelia Potec a fost chemată la audieri la BCCO (Biroul pentru Combaterea Crimei Organizate) în dosarul Nordis, joia trecută, 6 martie 2025, și dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, ce a avut de spus în fața oamenilor legii, dar și care e situația investiției sale.

Camelia Potec, audiată în dosarul Nordis. Campioana olimpică nu se numără printre clienții țepuiți

la înot, la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, ne-a spus că a fost contactată de autorități pentru a da explicații în legătură cu investiția pe care a făcut-o la Mamaia.

Camelia Potec ne-a spus că, în urma documentelor pe care le-a prezentat la BCCO și a lămuririlor făcute în fața polițiștilor, nu s-a constituit parte vătămată. Sportiva se numără, așadar, printre persoanele norocoase, până acum, din dosarul Nordis, căci a reușit să semneze contractul de vânzare-cumpărare, fără să rămână, ca în alte cazuri, la stadiul de promisiune.

Cu toate acestea, Potec nu se poate muta încă în apartamentul de la Mamaia. Înotătoarea ne-a mai mărturisit că nu a achiziționat apartamentul pentru a-l da spre închiriere apoi, și că locuința sa nu se află în hotelul Nordis Mamaia, ci într-unul dintre blocurile construite separat, dar tot în același complex.

FANATIK a întrebat-o dacă mai cunoaște și alte persoane chemate la audieri și câți au ajuns, până acum, să dea explicații ca și clienți Nordis, însă ne-a zis că nu are idee dacă au fost luați efectiv toți la rând, la interogatoriu.

„Eu am contract de vânzare-cumpărare”

„Am fost cu avocatul, am fost chemați și noi la declarații la BCCO. Concluzia este că nu am formulat plângere penală și nici nu m-am constituit parte civilă, neavând calitatea de persoană vătămată.

Eu am contract de vânzare-cumpărare. Nu mă număr printre cei care au promisiunea doar. Chiar săptămâna trecută am fost la audieri cu avocatul, am răspuns la întrebări, un șir de întrebări, pe cine am cunoscut de acolo, cum am luat legătura, cum au decurs negocierile, toate întrebările pe care le-au avut cei de acolo.

Nu știu exact câte persoane au chemat, dar pe mine m-au chemat. Am fost cu avocatul, m-au contactat personal. Acum, de ce și de unde, îți dai seama, te duci acolo și nu întrebi. Probabil ei aveau documentele, că le-au luat de la Nordis, habar n-am, nu știu. Mă gândesc că de acolo, nu am mers acolo să punem noi întrebări”, a declarat Camelia Potec, în exclusivitate pentru FANATIK.

În continuare, Camelia Potec ne-a spus și cât a costat-o apartamentul cu două camere luat în complexul Nordis Mamaia. A plătit 95% din suma totală, restul de 5% urmând să fie achitat atunci când va fi gata. că, din ce a auzit ea, cu toate că o altă firmă a preluat afacerea ca administrator judiciar, lucrările la apartamente s-ar fi reluat. Nu știe cu exactitate când va fi gata totul.

Camelia Potec, investiție de peste 100.000 de euro la Nordis Mamaia. Ce se întâmplă cu apartamentul cumpărat pentru uz propriu: „Nu am vrut să fie și mobilat”

„Eu nu am cameră în hotel. Eu am optat pentru o investiție în regim propriu, adică eu nu voiam să îl dau la închiriat. Eu am avut apartament în blocul de apartamente, nu în hotel. Eu l-am vrut pentru mine. Este un apartament cu două camere, am trecut la o garsonieră la două camere, adică am vrut și dormitor și e pentru uz propriu, pentru familie. Nu am avut partea aceea cu înțelegere, cu profit, cu închiriere, nu. Este în blocul 3, care este construit, doar că știm că e la roșu, momentan, așa știam. Cu toate că mi-a zis cineva că se continuă lucrările.

Încă nu este gata, nu, nu. Nu am predare-primire, doar contract de vânzare-cumpărare. Investiția a fost 100 și ceva de mii de euro, dar mai am undeva la 5% pe care trebuie să îi dau la primire. Am dat 95%, e vorba de rate, prin transfer bancar, tot ce trebuie. Știu că mai am 5% de dat când am cheile, practic. Apartamentul e nemobilat și fără parcare, adică eu nu am avut loc de parcare și nici mobilă. Nu am vrut fie și mobilat. Am vrut să mi-l mobilez așa cum îmi doresc eu”, a mai explicat Camelia Potec, pentru FANATIK.

Laura Vicol, cercetată în libertate. Ce acuzații aduc procurorii în dosarul Nordis

Procurorii de la DIICOT au audiat mai multe persoane implicate în schema Nordis, printre care Laura Vicol și soțul ei, Victor Ciorbă, aceștia fiind reținuți în urmă cu o lună pentru 24 de ore. în libertate. Soțul ei, unul din patronii de la Nordis, a fost plasat sub control judiciar.

Conform DIICOT, suspecții de fraudă ar fi primit avansuri de 195 de milioane de euro avans de la clienți, în baza unor promisiuni de vânzare-cumpărare a unor locuințe. Peste 70 de milioane de euro ar fi fost delapidate apoi, prin tot felul de transferuri, se mai arată în acuzațiile aduse de procurori.