Schema Nordis. Prima reacție a Cameliei Potec după ce a fost acuzată că făcea reclamă colosului imobiliar: „Confirm că am investit acolo”. Exclusiv

Camelia Potec, una din persoanele care a investit în afacerea imobiliară Nordis, ale căror umbre sunt scoase acum la suprafață, a făcut declarații în exclusivitate pentru FANATIK. Apar tot mai multe persoane care susțin că au fost păcălite după ce au băgat bani în locuințele dezvoltatorului imobiliar.

Schema Nordis, ancheta care a provocat un scandal uriaș în România

O serie de vedete au fost implicate în ”afacerea” Nordis, unele dintre ele aparent țepuite, altele făcând doar reclamă complexurilor rezidențiale dezvoltate de firma pe care toată lumea are ochii ațintiți.

O anchetă a celor de la Recorder a scos în evidență faptul că mai mulți clienți care au avut încredere în dezvoltatorul imobiliar ar fi plătit apartamentele, însă au rămas cu buza umflată, aceasta fiind principala acuzație care reiese din documentarul apărut recent pe YouTube.

În ”schema” Nordis au fost implicate și o serie ce celebrități de la noi. Pe listă se află artiști de renume, prezentatoare tv, sportivi sau influenceri. Nu vorbim despre o implicare legată direct de afacerile suspecte despre care vorbesc jurnaliștii de la Recorder, ci despre faptul că vedetele au fost cooptate pentru a promova proiectele Nordis.

Așa cum am spus mai sus, există și persoane publice care au băgat bani în această afacere, fie pentru a închiria mai departe apartamentele lor, transformând, astfel, investiția într-o sursă sigură de venit pe viitor, fie pentru a locui în ele. Printre cei care au dat bani și n-au mai primit cheile de la apartamentele s-ar număra fotbaliștii Florin Gardoș și Cristian Bărbuț,

Camelia Potec a investit în complexul Nordis Mamaia, cel de care s-au legat cele mai multe controverse până acum

Dintre persoanele care a investit în acest business, la Nordis Mamaia, iese în evidență campioana Camelia Potec, președinte al Federației Române de Natație și vicepreședinte COSR. Fosta campioană a apărut, de altfel, explicând cât de avantajoasă este această afacere.

FANATIK a contactat-o pe sportivă, având în vedere că și-a legat imaginea de această afacere, pentru a afla dacă se numără printre clienții mulțumiți de alegerea făcută sau, dimpotrivă, printre cei păcăliți.

Iată dialogul pe care FANATIK l-a purtat cu Camelia Potec, despre scandalul Nordis. Îl redăm mai jos, în integralitate, pentru a nu lăsa loc de nicio interpretare.

Potec: „O să consult și eu specialiștii din domeniu. Pe mine mă depășesc anumite lucruri”

V-am contactat pentru un punct de vedere legat de scandalul cu apartamentele dezvoltate de Nordis. Am văzut că dumneavoastră vă numărați printre investitori. Cum comentați situația asta? Sunteți printre cei țepuiți? Ați avut probleme?

Camelia Potec: – Momentan, nu am niciun punct de vedere. O să consult și eu specialiști din domeniu. Și aici mă refer la avocați, casă de avocatură. Știu doar ce s-a dat în presă. Ce pot să vă confirm este că, într-adevăr, sunt una din persoanele care a investit acolo.

Ce înseamnă această investiție? Ați achiziționat vreun apartament?

– Adică am investit, atât pot să spun.

Și sunteți mulțumită de această investiție?

– Am zis, nu pot spune un punct de vedere. Pot doar confirma că sunt una dintre persoanele care am investit acolo. Mai departe, nu știu ce să zic. O să consult și eu specialiștii din domeniu. Pe mine mă depășesc anumite lucruri. Urmăresc cu mare interes ce se scrie în presă. Atât vă pot spune momentan. Noi, cu activitatea noastră, avem o săptămână agitată, pentru că începem competițiile. N-am avut timp să mă ocup, ci doar ce am văzut la televizor seara, când am ajuns acasă, în ultimele seri. N-am putut să mă consult cu specialiști din domeniu, care să mă lămurească să am un punct de vedere.

Camelia Potec va lămuri, așadar, în perioada următoare, în ce situație se află dânsa în urma investiției făcute. Nu este singura persoană publică de care s-a legat, într-un fel sau altul, numele companiei Nordis.

Nu doar Camelia Potec a avut de-a face cu afacerea Nordis. Ce vedete și-au împrumutat imaginea pentru dezvoltatorul imobiliar acuzat de țepe de milioane

Pe lista celor care și-au asociat numele cu afacerea imobiliară se numără , Ana Țepuș, sau Selly. La evenimentul fastuos de inaugurare al ansambalului rezidențial de pe litoral, au participat vedete precum Andreea Raicu, și afacerista cunoscută și ca jurată în emisiunea Imperiul Leilor de la PRO TV.

Internauții s-au autosesizat imediat pe conturile de socializare ale unora dintre influenceri. Selly este, până la ora actuală, cel mai criticat dintre oamenii care au văzut documentarul intitulat „Schema Nordis”.

Iată câteva dintre comentariile pe care tânărul le-a primit pe pagina sa de Instagram, la o postare recentă:

„Așteptăm o reacție!”

”De Nordis nu mai zici nimic?”

”Ție ți-au intrat banii de la Nordis, boss-ule?”

”După ce ai făcut cu Nordis ar trebuie să închizi conturile peste tot!”

”Să îți cumperi un Lambo din banii de la Nordis”.

Selly și Alina Ceușan, niciun cuvânt

Cârcotașii au luat-o la puricat și pe Alina Ceușan, căreia i-au reproșat faptul că nu spune absolut nimic despre dezbaterea iscată în mediul online după reportajul de la Recorder.

FANATIK i-a contactat pe cei doi mari influenceri, Selly (Andrei Șelaru) și Alina Ceușan, însă niciunul nu a dat curs solicitării de a comenta acest scandal, asta după ce au făcut reclamă companiei. Cel mai probabil, la mijloc poate fi vorba despre niște clauze de confidențialitate pe care ar trebui să le respecte. În caz contrar, ar trebui să plătească despăgubiri dacă ar face orice fel de declarație care ar putea afecta imaginea Nordis.

Cum se apără Nordis Group. Neagă că s-au vândut apartamente de mai multe ori

În urma dezvăluirilor apărute în spațiul public, compania Nordis Group a făcut câteva precizări, după ce scandalul a bubuit în media. Firma precizează că nu s-au vândut unități de două ori, așa cum se susține în ancheta de la Recorder, deoarece „este imposibil acest lucru”. De asemenea, mai spune că „la baza fiecărui contract de vânzare-cumpărare stă un extras de carte funciară. Acest extras este întotdeauna liber de sarcini. Altfel vânzarea nu poate avea loc”.

Compania mai completează cu faptul că a plătit rezilieri și despăgubiri, până la această oră, în valoare de 115.000.000 de lei. Susține că a dat înapoi sume semnificative clienților nemulțumiți, „deși nu păreau de bună credință”.

„În ciuda acestui efort considerabil și a reparațiilor financiare oferite, aceste persoane au continuat să atace imaginea companiei în mass-media, prezentând versiuni trunchiate sau false ale situațiilor.

În ultimii patru ani, Nordis Group s-a văzut nevoit să își apere imaginea publică cu costuri enorme. Sumele cheltuite pentru a combate aceste atacuri și pentru a-și proteja reputația au fost uriașe. Nordis subliniază că toate aceste acțiuni denigratoare au avut drept scop compromiterea unui brand care, în loc să fie recunoscut pentru realizările și proiectele sale inovatoare, a fost tras în bătălii de imagine de către cei care nu au avut niciodată intenția de a respecta parteneriatul încheiat”, adaugă Nordis Group în comunicatul transmis presei.

Compania mai spune că s-au finalizat cu succes numeroase proiecte rezidențiale și hoteliere (precum cel de la Mamaia Nord în care a investit Camelia Potec). În aceeași declarație oficială semnalează că problemele și controversele au apărut în special în legătură cu dezvoltarea complexului Nordis Mamaia.