Camelia Voinea, suspendată de FR de Gimnastică! De ce este acuzată antrenoarea

ADVERTISEMENT

Camelia Voinea este suspendată din toate activităţile legate de Federaţia Română de Gimnastică. Forul naţional a făcut anunţul printr-un comunicat oficial, susţinând că antrenoarea a fost suspendată pe durata cercetărilor.

Camelia Voinea, suspendată de FR de Gimnastică!

În ultimele luni au fost publicate mărturii ale fostelor gimnaste prin care o acuză pe Camelia Voinea de abuzuri fizice şi psihice. Astfel, pe durata cercetărilor, FRG a luat hotărârea să o suspende temporar oe durata procedurilor de cercetare şi de analiză:

ADVERTISEMENT

Federația Română de Gimnastică apreciază că performanța sportivă trebuie susținută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate și protejarea sportivilor. În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfășurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului.

Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării. Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză și cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică.

ADVERTISEMENT

Federația reafirmă respectarea principiului prezumției de nevinovăție până la finalizarea procedurilor judiciare și susține necesitatea unei analize echitabile și obiective. Considerăm că astfel de situații trebuie abordate cu responsabilitate și echilibru, fără concluzii publice pripite, dar și fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranța și bunăstarea sportivilor. Dincolo de analiza unor eventuale responsabilități individuale, este important să existe și o reflecție serioasă asupra mecanismelor și practicilor care, în timp, pot deveni vulnerabilități ale sistemului sportiv.

ADVERTISEMENT

Este necesară consolidarea mecanismelor de conștientizare, prevenție, protecție și intervenție, în acord cu standardele internaționale privind safeguarding-ul în sport. Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică, umilință sau presiune dusă dincolo de limite. Performanța înseamnă disciplină și exigență, dar și respect, responsabilitate și grijă față de oameni.

ADVERTISEMENT

Federația Română de Gimnastică recomandă ca acest moment să fie tratat cu maturitate și obiectivitate , putând reprezenta un pas important către consolidarea unor standarde moderne în gimnastica românească, atât în ceea ce privește performanța, cât și etica, cultura organizațională și protecția sportivilor”, se arată în comunicatul Federaţiei.

Loturile naţionale de gimnastică, dizolvate în finalul anului 2025!

După apariţia scandalurilor în urma cărora Camelia Voinea a fost acuzată că şi-ar fi , pe Sabrina Voinea, Federaţia Română de Gimnastică a luat decizia până la finalul anului 2025. Şi în acest an, gimnastele se pregătesc separat, fiecare la cluburile de care aparţin.

ADVERTISEMENT

În ciuda scandalurilor fără sfârşit de la loturile naţionale, Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de gimnastică din luna august. Este o situaţie dificilă pentru gimnastica românească, în condiţiile în care Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenţia Internaţională de Testare (ITA), din cauza încălcării protocolului anti-doping.