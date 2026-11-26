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. Românul a făcut cunoștință cu fanii de pe Vicarage Road, miercuri, 25 noiembrie, în partida contra celor de la Blackburn Rovers, 0-1. După duelul pierdut, fostul selecționer al României a început să lucreze în Marea Britanie.

A început era Iordănescu: a condus primul antrenament la Watford

La doar o zi după eșecul din etapa 17 a Championship, tehnicianul a condus prima sa ședință de antrenament la Watford. Edi Iordănescu a fost surprins de camerele de filmare din complexul divizionarei secunde, îmbrăcat în echipament complet al clubului. Acesta a fost zărit în timp ce le oferea indicații jucătorilor săi, înaintea startului sesiunii. Mai mult, acesta a fost foarte implicat în antrenament, oferind indicații constante fotbaliștilor.

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Selecționerul care a calificat România până în optimile de finală ale Campionatului European din 2024 are o misiune dificilă. Numai trei zile îl despart de debutul pe banca lui Watford. ”Viespile” vor face deplasarea pe Pride Park Stadium, pentru duelul contra celor de la Derby County, ultima clasată din Championship.

Pentru primul meci în calitate de antrenor al trupei engleze, Edi Iordănescu nu va putea miza pe serviciile a doi jucători, suspendați în . Jordan Zemura a primit al doilea cartonaș galben, din cauza unei simulări, în timp ce Mattie Pollock a devenit indisponibil din cauza cumulului de cartonașe.

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Edward Iordănescu leads his first training session in charge of the Hornets 👊🇷🇴 https://t.co/X0eO61uM7u — Watford Football Club (@WatfordFC)

Edi Iordănescu are program infernal la Watford

Tehnicianul român a preluat echipa de pe Vicarage Road într-un moment delicat. Watford se află pe locul 20 în Championship, cu 15 puncte acumulate, fiind la trei lungimi în fața primei poziții retrogradabile, ocupată de Preston North End. Edi Iordănescu va avea de gestionat un program foarte dificil până la sfârșitul acestui an, din cauza numărului ridicat de meciuri. Până la trecerea în noul an, Watford va disputa încă opt partide:

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25 noiembrie, ora 21:45 – Watford – Blackburn Rovers

28 noiembrie, ora 17:00 – Derby County – Watford

5 decembrie, ora 14:30 – Watford – Millwall

8 decembrie, ora 22:00 – Birmingham City – Watford

12 decembrie, ora 14:30 – Queens Park Rangers – Watford

19 decembrie, ora 14:30 – Watford – Bolton Wanderers

26 decembrie, ora 17:00 – Portsmouth – Watford

29 decembrie, ora 21:45 – Watford – Wolverhampton

Calendarul competițional din ligile inferioare ale Angliei este unul dintre cele mai sufocante din lume. Toate grupările aflate între ligile 2 și 4 din Anglia trebuie să dispute 46 de meciuri în campionat. În cazul formațiilor care se califică în play-off-ul pentru promovare, se mai adaugă încă trei meciuri. Pe lângă cele 49 de dueluri, echipele din Championship mai evoluează în două cupe: FA Cup și Cupa Ligii Angliei. Astfel, se ajunge la numărul de 51 de meciuri per sezon, în cazul în care sunt eliminate încă din prima rundă.