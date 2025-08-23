Camp Nou, „inundat” în urma ploii abundente de la Barcelona! Ironiile au curs șiroaie pe internet: „Sunt lacrimile lui Real Madrid”

însă ploile abundente de miercuri, 20 august, au pus bețe-n roate catalanilor, chiar înainte ca UEFA să efectueze inspecțiile pentru a permite meciurile din Champions League. Internauții nu s-au dat în spate de la a face zeci de glume pro, dar și contra Barcelona.

Camp Nou, inundat chiar înainte de inspecția UEFA. Când va putea juca Barcelona pe stadionul proaspăt renovat

Camp Nou trebuia dat în folosință în urmă cu mai multe luni, însă deficiențele găsite în construcția stadionului au făcut ca jocul pe arena proaspăt renovată să nu fie posibil nici până în ziua de astăzi.

Cu puțin timp înainte de o inspecție a celor de la UEFA, capitala Catalunyei a fost lovită de precipitații puternice care au dezvăluit noi probleme pe Camp Nou. Acoperișul nu a reușit să prevină scurgerea apei în interior, lucru ce s-a soldat cu inundarea scărilor de acces și a holurilor.

Joan Laporta a cerut special Ligii Profesioniste Spaniole ca Barcelona să joace primele trei meciuri din noul sezon de La Liga în deplasare, tocmai urmând ca din etapa a patra să revină pe Camp Nou. Dacă lucrurile se vor întâmpla așa cum se preconizează, catalanii vor reveni pe stadionul propriu la jumătatea lunii septembrie.

Glumele s-au scurs șiroaie! Cele mai tari ironii cu privire la evenimentul meteorologic neprevăzut din Barcelona

Videoclipurile cu situația în care se află Camp Nou au fost postate pe TikTok, unde au strâns sute de mii de vizualizări, iar internauții nu s-au putut abține din a face cele mai amuzante remarci:

„Nu e de la ploaie, alea sunt lacrimile celor de la Real Madrid”; „Dumnezeu a vrut, probabil, să spele Barcelona de toate păcatele de care o acuză Real Madrid”; „Cel mai mare parc acvatic! De ce nu avem așa ceva și pe Bernabeu?”; „Chiar au făcut o arenă multifuncțională”; „Măcar au avut grijă să fie uscat la zona VIP”, au fost doar câteva dintre comentariile transmise de suporteri