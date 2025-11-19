Campania de mare impact de la România – San Marino este de interes național: „Asta înseamnă responsabilitate”

ADVERTISEMENT

România nu s-a calificat mai departe din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din 2026, însă continuă să spere datorită barajului oferit de Liga Națiunilor. În ultima partidă, „tricolorii” au câștigat cu 7-1 la Ploiești, în fața lui San Marino, iar de-a lungul celor două reprize o reclamă de interes național s-a derulat pe stadionul „Ilie Oană”.

Campania publicitară nobilă din timpul meciului România – San Marino i-a impresionat pe invitații de la FANATIK SUPERLIGA

România a plecat cu mari speranțe în aceste preliminarii de Campionat Mondial, având două dintre cele mai accesibile echipe din primele două urne valorice: Austria și Bosnia. Din păcate, România a scos doar trei puncte contra celor două și a terminat doar pe locul trei.

După ce s-a analizat atât meciul de marți seară cu San Marino, cât și restul campaniei, invitații emisiunii FANATIK SUPERLIGA, împreună cu moderatorul Horia Ivanovici, au deviat de la discuția despre fotbal și au deschis un subiect delicat, de interes național. Este vorba de o campanie publicitară ce a rulat pe „Ilie Oană” în timpul meciului România – San Marino. Este vorba despre o inițiativă ce oferă analize gratuite pentru cancerul de prostată:

„Am văzut niște panouri mari cu testarea gratuită a cancerului de prostată. Am văzut această campanie la niște meciuri uriașe. Mi se pare o campanie spectaculoasă. Nu știu cine o face, dar e foarte tare. Uităm de lucrurile simple ale vieții. Chiar mă gândeam că e o campanie la care aș participa”, a spus Horia Ivanovici, deschizând subiectul.

Marius Șumudică tocmai ce și-a făcut analizele. Care sunt recomandările antrenorului de 54 de ani

Marius Șumudică și-a expus opinia cu privire la acest subiect, ba chiar a recunoscut că și-a făcut analizele aferente în urmă cu doar câteva zile. Fostul antrenor de la Rapid a ținut să puncteze faptul că după vârsta de 50 de ani:

„La bărbați, cancerul la prostată e foarte răspândit, cam cum e la doamne cancerul de sân. Chiar acum două zile eu am fost și mi-am făcut analizele. Mi-am făcut PSA-ul și-l am 0,5. Trebuie să fie până în 3. (n.r. – Tu ești în spatele campaniei?) Aș vrea eu. Este un lucru foarte bun, dar eu cred că dacă te duci într-un vestiar să le zici jucătorilor să facă așa ceva, mai degrabă s-ar duce să se așeze pe o masă de masaj.

Lumea gândește că nu trebuie să facă analize dacă nu are simptome, dar nu este deloc corect. După 50 de ani, din punctul meu de vedere, trebuie verificată prostata și făcută colonoscopie și endoscopie”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Cât durează analiza PSA

Celor ce le este teamă de cozi interminabile și foarte mult timp pierdut, Marius Șumudică le transmite că totul durează foarte puțin timp. Tehnicianul în vârstă de 54 de ani a dezvăluit că totul a durat maximum 5 minute. I s-au luat patru eprubete de sânge pentru analize, urmând ca rezultatele să le primească pe mail a doua zi:

„Campania este formidabilă. Nu știu cine o face, dar fac un lucru extraordinar. Eu chiar o să particip. Mă gândeam, noi la fotbal știm toate cifrele, toate statisticile, dar nu mergem să facem acest PSA. Parcă ar fi ceva înfiorător din punct de vedere tactic, ca să zic așa. Acest PSA îți salvează viața. Oamenii ăștia asta fac cu campania asta, salvează vieți. Du-te, băi, și fă-ți după 50 de ani.

Nu poți să ți le faci singur acasă, dar ți le faci la un centru specializat. Asta înseamnă responsabilitate, cine a făcut această campanie a arătat ce înseamnă responsabilitatea”, a mai spus Horia Ivanovici. „Eu am stat cinci minute, mi-a luat patru eprubete și a doua zi mi-au venit pe mail toate analizele. Am făcut tot, dar mă interesa în special PSA-ul”, a explicat Marius Șumudică.

Ce este PSA-ul și de ce este important

PSA (antigen specific prostatic) este o proteină produsă de prostată, iar un nivel crescut în sânge poate indica probleme, precum Nivelul ridicat de PSA în sânge nu este un diagnostic cert, însă este un semnal de alarmă în ceea ce privește afecțiunile prostatei.

După vârsta de 50 de ani, sau chiar 45 în cazul bărbaților cu probleme asemănătoare în familie, se recomandă analizele periodice, deși niciuna dintre simptome nu este prezentă. Cel mai important rol pe care PSA-ul îl are este fluidizarea lichidului seminal, însă un nivel mult mai mare decât cel normal poate fi problematic.