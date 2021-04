Campania de vaccinare anti-Covid bate pasul pe loc. Județele în care nicio persoană nu este înscrisă pe listele de așteptare

Pentru prima dată de la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid, numărul locurilor disponibile l-a depășit pe cel al persoanelor înscrise, prin intermediul platformei de programare, în listele de așteptare.

Potrivit celor mai recente date furnizate de autorități, în județe precum Vrancea, Giurgiu și Mehedinți nu se mai află nicio persoană pe aceste liste. Cele mai multe locuri libere sunt, însă, în Timiș, după cum urmează: aproape 20.000 pentru Pfizer, 3.800 pentru Moderna și 8.400 pentru AstraZeneca.

De altfel, premierul Florin Cîțu a atras atenția că 80.000 de persoane imunizate în 24 de ore reprezintă o cifră extrem de mică, în condițiile în care România a atins o capacitate zilnică de 115.000.

„Mi se pare puțin. O să am o discuție cu cei care administrează platforma de vaccinare. Am pus toate capacitățile la dispoziție, până acum nu aveam vaccin, am înțeles, acum avem, trebuie să vrem să ne vaccinăm.

Este singura soluție ca să revenim la viața normală. E bizar să-i ceri Guvernului să aibă o campanie de vaccinare de succes fără să ne implicăm, trebuie să ne implicăm cu toții”, a declarat premierul, solicitând, totodată, sprijinul preoților, educatorilor și medicilor pentru campania de vaccinare din mediul rural.

Locuri disponibile pentru vaccinarea împotriva COVID-19:

Pfizer: 115.604

Moderna: 34.332

AstraZeneca: 61.396

Total: 211.332

Persoane înscrise pe lista de așteptare pentru vaccinarea împotriva COVID-19:

Pfizer: 168.977

Moderna: 8.657

AstraZeneca: 2.202

Total: 179.836

Cele mai multe persoane înscrise în listele de așteptare, peste 60.600, sunt în București, majoritatea pentru vaccinul Pfizer. Potrivit platformei de vaccinare, doar 5.300 de doze mai sunt disponibile, toate ale serului dezvoltat de compania anglo-suedeză AstraZeneca.

Pacienții de vârstă medie, principalele victime ale valului trei. Medicii sunt îngrijorați și îndeamnă oamenii să se vaccineze

În altă ordine de idei, valul trei al pandemiei își face simțită prezența pe întreg teritoriul țării, mai ales în rândul persoanelor de vârstă medie. La Institutul Matei Balș, cea mai mare unitate sanitară de boli infecțioase din țară, ajung, în medie, 200 de pacienți pe zi.

Potrivit medicilor, mulți dintre ei nu sunt vaccinați și se confruntă cu forme grave ale maladiei Covid-19. Având în vedere că locurile se epuizează rapid, unii pierd lupta înainte să ajungă pe patul de spital.